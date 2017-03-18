نیروهای امدادی ۴۳۲ ماموریت انجام دادند

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح طرح ملی امداد و نجات نوروزی که از ٢٥ اسفند در سراسر کشور آغاز شده است، پرداخت و گفت: تا ساعت ۶ صبح شنبه ۲۸ اسفند، ۴۳۲ مورد ماموریت امداد و نجات انجام شده است.

وی ادامه داد: از کل ٤٣٢ مورد ماموریت نیروهای امداد و نجات، ۲۴۲ مورد آن مربوط به ماموریت های ترافیکی بوده است که ۵۶ درصد ماموریت های سازمان امداد و نجات را شامل می شود.

سلیمی از امدادرسانی به ١٩٩٧ نفر خبر داد و گفت: در این ماموریت ها، ٢٧٧ نفر نجات یافته اند.

رئیس سازمان امداد و نجات همچنین از انتقال ۲۲۵ نفر به مراکز درمانی خبر داد و افزود: ۵۰۰ نفر نیز از خدمات سرپایی برخوردار شدند.

به گفته سلیمی، در این مدت ۵۲ ماموریت رهاسازی خودروها در سوانح ترافیکی انجام شده است.

وی همچنین به اسکان اضطراری ۹۲ نفر از هموطنان و اسکان ۱۹۷ مسافر نوروزی اشاره کرد و افزود: اسکان مسافرین نوروزی در کمتر از ۶ ساعت انجام شده است.