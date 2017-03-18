۵۵پست و پایگاه ساحلی در سراسر سواحل کشور آماده ارائه خدمات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هلال احمر، سیدامیر محسن ضیائی در حاشیه بازدید از پست ساحلی شهید حقانی بندرعباس گفت: جمعیت هلال احمر جمعیتی مردمی است و هر جا مردم باشد جمعیت هم در آنجا حضور دارد و خدمت ارائه می دهد.

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه ۵۵پست و پایگاه ساحلی در سراسر سواحل کشور مشغول خدمت رسانی به مسافرانند افزود: با توجه به بسیج تمامی امکانات و تجهیزات در تمامی ارگان ها و سازمان ها برای ایجاد سفری امن، امیدواریم در عید نوروز شاهد کمترین حوادث و تلفات در کشور باشیم.

وی افزود: بهترین عید برای مسئولان و افرادی که در ایام نوروز مشغول خدمت رسانی اند زمانی است که هزینه صدمات و تصادفات به حداقل برسد و ما از مردم خواهش می کنیم با رعایت قوانین بیش از پیش مراقب سلامت خود و خانواده شان باشند.