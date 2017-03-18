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۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۰

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج:

گندمکاران شهرستان آوج از کودهای ازته در مزارع استفاده کنند

گندمکاران شهرستان آوج از کودهای ازته در مزارع استفاده کنند

آوج- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج گفت: با توجه به فرا رسیدن زمان کوددهی مزارع گندم کشاورزان گندمکار هر چه سریع تر نسبت به استفاده از کود های ازته در مزارع گندم خود اقدام کنند.

فریدون نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیش بینی اداره هواشناسی برای وقوع بارندگیهای پیش رو ؛ گندمکاران  شهرستان  باید در اسرع وقت از کودهای ازته استفاده کنند تا مزارع گندم دچار بروز مشکل نشود.

وی از کشاورزان و دهیاران شهرستان خواست؛   تا همکاری و هماهنگی بیشتری در این زمینه  با کارشناسان مراکز خدمات جهادکشاورزی داشته باشند.

نقی زاده بر لزوم اهمیت تشکیل شبکه های مراقبت و نگهداری از مزارع گندم در مقابل آفت سن گندم شد.

به گفته وی در سال زراعی جاری بیش از ۴۳ هرازو ۴۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت گندم رفته است که ۴۱ هزار هکتار آن گندم دیم و ۲۴۵۰ هکتار  گندم ا بی است.

کد مطلب 3935063

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