نظارت بازرسان در بازارهای تره بار به منظور ارتقای کیفیت خدمات

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح استقبال از بهار مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار و بازرسین ویژه از بازارهای میوه و تره بار بازدیدهای متعدد خواهند داشت.

عبدالحسین رحیمی با اشاره به اقدامات ویژه این سازمان در آستانه سال جدید، گفت: با توجه به لزوم ارائه خدمات ویژه به شهروندان در بازارهای میوه و تره بار در ایام پایانی سال، نظارت بر روند خدمات رسانی را دوچندان کرده ایم.

وی افزود: نظارت بازرسین در بازارهای میوه و تره بار به منظور ارتقای کیفیت خدمت رسانی است و تلاش می کنیم رضایت شهروندان را همچون گذشته جلب کنیم.

