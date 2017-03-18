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۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۸

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مطرح کرد:

نظارت بازرسان در بازارهای تره بار به منظور ارتقای کیفیت خدمات

نظارت بازرسان در بازارهای تره بار به منظور ارتقای کیفیت خدمات

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار از افزایش نظارت بازرسان در بازارهای میوه و تره بار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح استقبال از بهار مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار و بازرسین ویژه از بازارهای میوه و تره بار بازدیدهای متعدد خواهند داشت.

 عبدالحسین رحیمی با اشاره به اقدامات ویژه این سازمان در آستانه سال جدید، گفت: با توجه به لزوم ارائه خدمات ویژه به شهروندان در بازارهای میوه و تره بار در ایام پایانی سال، نظارت بر روند خدمات رسانی را دوچندان کرده ایم.

وی افزود: نظارت بازرسین در بازارهای میوه و تره بار به منظور ارتقای کیفیت خدمت رسانی است و تلاش می کنیم رضایت شهروندان را همچون گذشته جلب کنیم.
 

کد مطلب 3935080

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