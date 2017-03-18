  1. استانها
  2. البرز
۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

آغاز به کار قرارگاه‌های نوروزی پلیس‌ البرز/تمرکز بر مبادی ورودی

آغاز به کار قرارگاه‌های نوروزی پلیس‌ البرز/تمرکز بر مبادی ورودی

کرج - فرمانده انتظامی استان البرز از آغاز به کار قرارگاه‌های نوروزی پلیس‌ راه و راهور استان با هدف حضور موثر پلیس برای پیشگیری از تخلفات رانندگی خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تدابیر کلی پلیس‌راه و راهور در ایام نوروز اظهار کرد: حضور مؤثر و هدفمند عوامل پلیس‌راه در معابر حوزه استحفاظی به‌منظور پیشگیری از ارتکاب تخلفات رانندگی و برخورد قاطع با وقوع آن باهدف جلوگیری از بروز حوادث رانندگی و اجرای دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی ازجمله تدابیر اصلی پلیس در ایام نوروز است.

وی افزود: احراز آمادگی کامل و برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده از حداکثر توان خدمتی کارکنان خدمتگزار با رعایت انضباط و آراستگی و هماهنگی با سازمان‌های مرتبط در امر ترافیک به‌منظور آشکارسازی و رفع نقاط پرخطر با نصب علائم هشداردهنده و استقرار عوامل تابعه از دیگر موضوعاتی است که پلیس البرز در دستور کار خود دارد.

فرمانده انتظامی استان البرز در خصوص محدوده و زمان اجرای طرح‌های نوروزی پلیس البرز در حوزه راهور گفت: اجرای این برنامه‌ها از روز چهارشنبه بیست و پنجم اسفندماه سال جاری آغاز و تا پایان روز سه‌شنبه پانزدهم فروردین‌ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: محدوده اجرای این طرح‌ها همه معابر درون و برون‌شهری استان البرز با تمرکز و اولویت بر مبادی ورودی و خروجی شهرستان‌های تابعه و معابر پرتردد و مسافر پذیر دارای سوابق رانندگی منجر به حوادث جانی و مالی است.

سردار کامرانی صالح گفت: به‌منظور ساماندهی هرچه بهتر اقدامات پلیس در تأمین نظم و امنیت شد آمدی، قرارگاه نوروزی «نصر» پلیس راهور و قرارگاه نوروزی «فتح» پلیس‌راه تشکیل و شروع به فعالیت کرده‌اند.

وی گفت: توجیه و هدایت فرماندهان، روسا و کارکنان پلیس‌های راه و راهور در شهرستان‌های تابعه و همچنین ایستگاه‌های مربوط برای اجرای هرچه بهتر مأموریت‌ها و تقویت واحدهای مجری طرح از دیگر اقدامات پلیس البرز در این ایام است.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: به‌منظور ارزیابی عملکرد و رفع سریع و به‌موقع نواقص و معایب، گروه‌های نظارتی محسوس و نامحسوس به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت همه یگان‌ها را زیر نظر دارند تا انشالله بتوانیم شرایطی امن برای سفرهای هم‌وطنان عزیزمان فراهم کنیم.

کد مطلب 3935089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها