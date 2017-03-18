سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تدابیر کلی پلیس‌راه و راهور در ایام نوروز اظهار کرد: حضور مؤثر و هدفمند عوامل پلیس‌راه در معابر حوزه استحفاظی به‌منظور پیشگیری از ارتکاب تخلفات رانندگی و برخورد قاطع با وقوع آن باهدف جلوگیری از بروز حوادث رانندگی و اجرای دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی ازجمله تدابیر اصلی پلیس در ایام نوروز است.

وی افزود: احراز آمادگی کامل و برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده از حداکثر توان خدمتی کارکنان خدمتگزار با رعایت انضباط و آراستگی و هماهنگی با سازمان‌های مرتبط در امر ترافیک به‌منظور آشکارسازی و رفع نقاط پرخطر با نصب علائم هشداردهنده و استقرار عوامل تابعه از دیگر موضوعاتی است که پلیس البرز در دستور کار خود دارد.

فرمانده انتظامی استان البرز در خصوص محدوده و زمان اجرای طرح‌های نوروزی پلیس البرز در حوزه راهور گفت: اجرای این برنامه‌ها از روز چهارشنبه بیست و پنجم اسفندماه سال جاری آغاز و تا پایان روز سه‌شنبه پانزدهم فروردین‌ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: محدوده اجرای این طرح‌ها همه معابر درون و برون‌شهری استان البرز با تمرکز و اولویت بر مبادی ورودی و خروجی شهرستان‌های تابعه و معابر پرتردد و مسافر پذیر دارای سوابق رانندگی منجر به حوادث جانی و مالی است.

سردار کامرانی صالح گفت: به‌منظور ساماندهی هرچه بهتر اقدامات پلیس در تأمین نظم و امنیت شد آمدی، قرارگاه نوروزی «نصر» پلیس راهور و قرارگاه نوروزی «فتح» پلیس‌راه تشکیل و شروع به فعالیت کرده‌اند.

وی گفت: توجیه و هدایت فرماندهان، روسا و کارکنان پلیس‌های راه و راهور در شهرستان‌های تابعه و همچنین ایستگاه‌های مربوط برای اجرای هرچه بهتر مأموریت‌ها و تقویت واحدهای مجری طرح از دیگر اقدامات پلیس البرز در این ایام است.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: به‌منظور ارزیابی عملکرد و رفع سریع و به‌موقع نواقص و معایب، گروه‌های نظارتی محسوس و نامحسوس به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت همه یگان‌ها را زیر نظر دارند تا انشالله بتوانیم شرایطی امن برای سفرهای هم‌وطنان عزیزمان فراهم کنیم.