زمان ارائه خدمات در خط ۵ مترو تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالله پور با بیان این مطلب افزود: برای استفاده بهینه از فرصت تعطیلات نوروز جهت انجام عملیات‌های بهسازی خط ۵ مترو تهران، ساعات ارائه خدمات به مسافران در این ایام تغییر خواهد کرد.



وی ادامه داد: پس از بحث و گفتگو با همکاران فنی سعی شد تا برنامه زمانی تدوین شود که ضمن ارائه سرویس دهی حداکثری به مسافران خط تهران- کرج، بتوانیم زمان بیشتری را به انجام عملیاتهای عمرانی اختصاص دهیم.



قائم مقام شرکت بهره برداری مترو تهران در خصوص نحوه سرویس دهی در خط ۵ مترو تهران در ایام نوروز گفت: در روزهای یکم، دوم، سوم، چهارم، دهم، یازدهم و دوازدهم فروردین؛ ساعت ارائه خدمات به مسافران در خط ۵ مترو از ساعت ۸ تا ۱۸ خواهد بود.



وی با تاکید براینکه فاصله گذر حرکت قطارها نسبت به برنامه قبلی تغییری نخواهد کرد افزود: از ۵ تا ۹ فروردین که روزهای کاری محسوب می‌شوند، آغاز حرکت قطارها از ساعت ۶ بامداد خواهد بود و سرویس دهی مترو تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد یافت.



عبدالله پور با بیان اینکه در روز طبیعت مسافران بیشتری از خط ۵ مترو تهران استفاده می‌کنند خاطر نشان کرد: ۱۳ فروردین ارائه خدمات از ساعت ۵ صبح آغاز می‌شود و حرکت قطارها در خط تهران- کرج تا ساعات ۲۲ ادامه می‌یابد.



به گفته قائم مقام شرکت بهره برداری مترو تهران با اعمال این تغییرات، راندمان عملیات‌های بهسازی خط ۵ نسبت به شرایط فعلی افزایش پیدا خواهد کرد.