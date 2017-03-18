به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کتاب افق ۱۴۰۴ و تمبر اختصاصی تصاویر فاخر صنایع دستی و گردشگری استان لرستان رونمایی شد.

غلامرضا سلیمانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در این رابطه گفت: طرح جامع گردشگری لرستان که به عنوان نقشه راه استان است تهیه شده و امروز رونمایی شد.

وی با بیان اینکه این طرح یک طرح ۱۰ ساله است، تصریح کرد: برای تهیه این سند از اسناد فرادستی از جمله برنامه ششم توسعه استفاده شده است.