حجت‌الاسلام سید محمدجواد رئوف سید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه در امامزاده‌های سید عباس (ع) بجنورد، حمزه رضای شیروان، زین‌العابدین سنخواست، امامزاده جعفر اسفراین، امامزاده ابراهیم انصار مانه و سملقان و امامزاده جعفر سیاهدشت فاروج به‌صورت محوری و ویژه برپا می شود.

حجت‌الاسلام رئوف سید نژاد بابیان اینکه اجرای برنامه‌ها یک ساعت قبل از تحویل سال نو آغاز می‌شود، عنوان کرد: سخنرانی، مناجات و اجرای سرود و مراسم ویژه لحظه تحویل سال ازجمله برنامه‌های اجرایی در این امامزادگان است.

وی همچنین از اجرای طرح آرامش بهاری در ۳۳ امامزاده و بقعه متبرکه خراسان شمالی خبر داد و افزود: این طرح تا ۱۵ فروردین ۹۶ ادامه دارد.

وی با اشاره به برپایی خیمه‌های معرفت در امامزادگان و بقاع متبرکه خراسان شمالی، گفت: در طرح‌های نوروزی اوقاف استان از ظرفیت ۳۸ مبلغ اعزامی از قم و ۱۰۰ مبلغ بومی استفاده می‌شود.

مدیرکل اوقاف خراسان شمالی بیان کرد: مشاوره در حوزه‌های وقف، خانواده و پاسخ به مسائل شرعی در قالب غرفه‌هایی در خیمه‌های معرفت به مسافران نوروزی و بازدیدکنندگان ارائه می‌شود.

حجت‌الاسلام رئوف سید نژاد با اشاره به برپایی ۱۷ خیمه معرفت در سطح خراسان شمالی، اظهار کرد: در نوروز ۹۵ هم‌زمان با اجرای طرح‌های بهاری، ۱۵۵ وقف جدید در استان انجام شد.