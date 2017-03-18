حجتالاسلام سید محمدجواد رئوف سید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه در امامزادههای سید عباس (ع) بجنورد، حمزه رضای شیروان، زینالعابدین سنخواست، امامزاده جعفر اسفراین، امامزاده ابراهیم انصار مانه و سملقان و امامزاده جعفر سیاهدشت فاروج بهصورت محوری و ویژه برپا می شود.
حجتالاسلام رئوف سید نژاد بابیان اینکه اجرای برنامهها یک ساعت قبل از تحویل سال نو آغاز میشود، عنوان کرد: سخنرانی، مناجات و اجرای سرود و مراسم ویژه لحظه تحویل سال ازجمله برنامههای اجرایی در این امامزادگان است.
وی همچنین از اجرای طرح آرامش بهاری در ۳۳ امامزاده و بقعه متبرکه خراسان شمالی خبر داد و افزود: این طرح تا ۱۵ فروردین ۹۶ ادامه دارد.
وی با اشاره به برپایی خیمههای معرفت در امامزادگان و بقاع متبرکه خراسان شمالی، گفت: در طرحهای نوروزی اوقاف استان از ظرفیت ۳۸ مبلغ اعزامی از قم و ۱۰۰ مبلغ بومی استفاده میشود.
مدیرکل اوقاف خراسان شمالی بیان کرد: مشاوره در حوزههای وقف، خانواده و پاسخ به مسائل شرعی در قالب غرفههایی در خیمههای معرفت به مسافران نوروزی و بازدیدکنندگان ارائه میشود.
حجتالاسلام رئوف سید نژاد با اشاره به برپایی ۱۷ خیمه معرفت در سطح خراسان شمالی، اظهار کرد: در نوروز ۹۵ همزمان با اجرای طرحهای بهاری، ۱۵۵ وقف جدید در استان انجام شد.
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