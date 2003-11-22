به تعويق افتادن راي آژانس درباره ايران براي رفع اختلاف آمريكا و ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه انگليسي زبان فايننشال تايمز، آژانس بين المللي انرژي اتمي ديروز راي خود درباره برنامه هاي هسته اي ايران را تا روز چهارشنبه به تعويق انداخت.

به نوشته فايننشال تايمز، اين تعويق صدور راي درباره ايران به اين منظور است كه اختلاف وسيع انگليس، فرانسه و آلمان با آمريكا به شكلي حل و فصل شود.

اين روزنامه مي نويسد: اروپاييان پيش نويس قطعنامه اي را درباره ايران به شوراي حكام آژانس ارائه داده اند كه در آن هيچ اشاره اي به عدم اطاعت ايران از NPT نشده است. طبق قوانين آژانس فقط هنگامي مي توان اعلام كرد كشوري NPT را نقض كرده است كه نشانه هايي از تسليحات اتمي در برنامه هاي هسته ايش داشته باشد. اما آمريكا از پيشرفت امور راضي نيست و درصدد است اروپا را با خود همگام سازد.

فايننشال تايمز با اشاره به گزارش آژانس درباره ايران نوشت: در آخرين گزارش آژانس آمده است كه ايران 18 سال برنامه هاي هسته اي خود را پنهان كرده است و از 4 كشور براي توسعه تسليحات هسته اي خود كمك گرفته است.

اين روزنامه در ادامه آورده است: اما نقطه مشترك ميان اروپا و آمريكا اين است كه هر دو درصدد هستند از ايران بخواهند مفاد پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي را به طور كامل اجرا كند و به نظر مي رسد حتي اگر آمريكا موفق شود اروپا را درباره قبول 18 سال نقض NPT از سوي ايران متقاعد سازد نخواهد توانست اين كشورها را راضي كند كه پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاده شود.

فايننشال تايمز افزود: يكي از منابع رسمي ارشد آلمان اعلام كرده است كه چنانچه پرنده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شود روابط ايران و اروپا به شدت تيره خواهد شد كه چنين پيش آمدي به ضرر دو طرف خواهد بود.