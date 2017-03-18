ورود مسافران نوروزی نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است

مهدی فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ورود مسافران نوروزی نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: آمارمسافرین ورودی استان از مورخه۹۵/۱۲/۲۵ تا ۹۵/۱۲/۲۷ درمقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد خوبی را تجربه کرده ایم و پیش بینی می شود این افزایش ادامه پیدا کند.

وی افزود: از این آمار ها مسافران جاده ای ۱۵۶ هزار و ۸۱۲ نفر بوده اند که ۸.۷ درصد سهم از این مسافران را اختصاص داده است.

مدیرکل اموررفاهی زائرین وسخنگوی ستادسفر خراسان رضوی ادامه داد: همچنین مسافرت های هوایی، ریلی و شخصی به ترتیب تعداد ۴۳ هزار و ۴۹۹ نفر ۵۸ هزار و ۶۰۵ نفر و یک میلیون و ۵۳۹ هزار و ۶۵۶ نفر را به خود اختصاص داده اند که به ترتیب سهم هرکدام ۲.۴، ۳.۳ و ۸۵.۶ درصد است.

فروزان تصریح کرد: جمع کل مسافران ورودی به مشهد تاکنون یک میلیون و ۷۹۸ هزار و ۵۷۲ بوده است که در مقایسه با آمار یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۵۳ نفر در سال گذشته رشد قابل توجهی را شاهد هستیم.