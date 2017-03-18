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۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

مدیرکل اموررفاهی زائرین خراسان رضوی:

ورود مسافران نوروزی نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است

ورود مسافران نوروزی نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است

مشهد ـ مدیرکل اموررفاهی زائرین خراسان رضوی گفت: ورود مسافران نوروزی نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته و درمقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد خوبی را تجربه کرده ایم.

مهدی فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ورود مسافران نوروزی نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: آمارمسافرین ورودی استان از مورخه۹۵/۱۲/۲۵ تا ۹۵/۱۲/۲۷ درمقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد خوبی را تجربه کرده ایم و پیش بینی می شود این افزایش ادامه پیدا کند.

وی افزود: از این آمار ها مسافران جاده ای ۱۵۶ هزار و ۸۱۲ نفر بوده اند که ۸.۷ درصد سهم از این مسافران را اختصاص داده است.

مدیرکل اموررفاهی زائرین وسخنگوی ستادسفر خراسان رضوی ادامه داد: همچنین مسافرت های هوایی، ریلی و شخصی به ترتیب تعداد ۴۳ هزار و ۴۹۹ نفر  ۵۸ هزار و ۶۰۵ نفر و  یک میلیون و ۵۳۹ هزار و ۶۵۶ نفر را به خود اختصاص داده اند که به ترتیب سهم هرکدام ۲.۴، ۳.۳ و ۸۵.۶ درصد است.

فروزان تصریح کرد: جمع کل مسافران ورودی به مشهد تاکنون یک میلیون و ۷۹۸ هزار و ۵۷۲ بوده است که در مقایسه با آمار یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۵۳ نفر در سال گذشته رشد قابل توجهی را شاهد هستیم.

کد مطلب 3935205

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