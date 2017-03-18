اختصاص ۴هزار میلیارد ریال جهت پرداخت بدهی دانشگاهها به پیمانکاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی در خصوص اختصاص ۴ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران برای پرداخت بدهی دانشگاهها تاکید کرد: با این اقدام کم نظیر که پس از تلاش های زیاد به نتیجه رسیده است، بدهی های گذشته دانشگاهها و موسسات پژوهشی که عمدتاً برجای مانده از دولت گذشته است تسویه خواهد شد.

وی افزود: وزارت علوم در دولت تدبیر و امید اهمیت زیادی برای تجهیز زیرساختهای دانشگاهها قائل است به طوری که در چهار سال گذشته، ۱۰۰ درصد اعتبارات تصویب شده برای تجهیز، تعمیر و محوطه سازی دانشگاهها را تخصیص داده است.

وزیر علوم گفت: تخصیص کامل چنین اعتباری برای تجهیزات و تعمیرات دانشگاهها در تاریخ آموزش عالی کشور بی سابقه است.

فرهادی بر ضرورت مدیریت سبز و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در دانشگاهها تاکید کرد و گفت: استقرار مدیریت سبز در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را می توان در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی ارزیابی کرد.

وزیر علوم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را در تحقق اقتصاد مقاومتی مهم دانست و گفت: برای اولین بار در تاریخ آموزش عالی ردیف مستقلی برای اجرای طرحهای مدیریت سبز در دانشگاهها و موسسات پژوهشی در انرژی ایجاد شده است که در سال آینده برای کمک به اجرای اینگونه طرحها در اختیار دانشگاهها و موسسات پژوهشی قرار خواهد گرفت.