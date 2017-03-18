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۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

وزیر علوم خبر داد:

اختصاص ۴هزار میلیارد ریال جهت پرداخت بدهی دانشگاهها به پیمانکاران

اختصاص ۴هزار میلیارد ریال جهت پرداخت بدهی دانشگاهها به پیمانکاران

وزیر علوم گفت: با هماهنگی سازمان برنامه و موافقت وزارت اقتصاد، مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال از محل انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت بدهی دانشگاهها به پیمانکاران اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی در خصوص اختصاص ۴ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران برای پرداخت بدهی دانشگاهها تاکید کرد: با این اقدام کم نظیر که پس از تلاش های زیاد به نتیجه رسیده است، بدهی های گذشته دانشگاهها و موسسات پژوهشی که عمدتاً برجای مانده از دولت گذشته است تسویه خواهد شد.

وی افزود: وزارت علوم در دولت تدبیر و امید اهمیت زیادی برای تجهیز زیرساختهای دانشگاهها قائل است به طوری که در چهار سال گذشته، ۱۰۰ درصد اعتبارات تصویب شده برای تجهیز، تعمیر و محوطه سازی دانشگاهها را تخصیص داده است.

وزیر علوم گفت: تخصیص کامل چنین اعتباری برای تجهیزات و تعمیرات دانشگاهها در تاریخ آموزش عالی کشور بی سابقه است.

فرهادی بر ضرورت مدیریت سبز و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در دانشگاهها تاکید کرد و گفت: استقرار مدیریت سبز در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را می توان در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی ارزیابی کرد.

وزیر علوم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را در تحقق اقتصاد مقاومتی مهم دانست و گفت: برای اولین بار در تاریخ آموزش عالی ردیف مستقلی برای اجرای طرحهای مدیریت سبز در دانشگاهها و موسسات پژوهشی در انرژی ایجاد شده است که در سال آینده برای کمک به اجرای اینگونه طرحها در اختیار دانشگاهها و موسسات پژوهشی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3935208

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