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۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

رئیس میراث فرهنگی گرمسار:

مرمت عمارت میراخوری گرمسار آغاز شد

مرمت عمارت میراخوری گرمسار آغاز شد

گرمسار - رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گرمسار از آغاز مرمت عمارت میراخوری در این شهرستان خبر داد و گفت: این خانه تاریخی، سال گذشته توسط مالک آن به میراث فرهنگی هبه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، مهوش کمالی امروز و در گفت و گویی با بیان اینکه خانه میراخوری‌ها در روستای محمود آباد گرمسار واقع شده است، گفت: این عمارت زیبا در دوره پهلوی اول بنا شده و دارای حدود  دو هزار و۵۵۰ متر مربع مساحت  است.

وی با اشاره به آغاز طرح مرمت عمارت میراخوری افزود: این عمارت دارای تزیینات فراوان آجری است و کار مرمت آن با اختصاص اعتباری بالغ  بر 186 میلیون ریال در حال انجام است.

 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان گرمسار گفت: مرمت این بنا شامل اجرای تزیینات و آجر کاری نما، کاهگل، مرمت بخشی از سقف و..  است.

کمالی افزود: با توجه به اینکه این ساختمان از استحکام خوبی برخوردار بوده و دارای اتاق‌های متعدد است، قابلیت بهره برداری به عنوان اقامتگاه بوم گردی و تاسیسات گردشگری را دارد.

کد مطلب 3935219

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