مرمت عمارت میراخوری گرمسار آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، مهوش کمالی امروز و در گفت و گویی با بیان اینکه خانه میراخوری‌ها در روستای محمود آباد گرمسار واقع شده است، گفت: این عمارت زیبا در دوره پهلوی اول بنا شده و دارای حدود دو هزار و۵۵۰ متر مربع مساحت است.

وی با اشاره به آغاز طرح مرمت عمارت میراخوری افزود: این عمارت دارای تزیینات فراوان آجری است و کار مرمت آن با اختصاص اعتباری بالغ بر 186 میلیون ریال در حال انجام است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان گرمسار گفت: مرمت این بنا شامل اجرای تزیینات و آجر کاری نما، کاهگل، مرمت بخشی از سقف و.. است.

کمالی افزود: با توجه به اینکه این ساختمان از استحکام خوبی برخوردار بوده و دارای اتاق‌های متعدد است، قابلیت بهره برداری به عنوان اقامتگاه بوم گردی و تاسیسات گردشگری را دارد.