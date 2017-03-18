شب شعر محلی در گناوه برگزار شد

رئیس انجمن آدینه ادبی گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب شعر محلی «نوروز ایا امرو صوا» به همت انجمن آدینه ادبی در مجتمع فرهنگی خلیج‌فارس بندرگناوه برگزار شد.

محمدجعفر نجدی گفت: در این شب شعر از ورودی تا پایان همه چیز شکل و شمایل بومی داشت و از پذیرایی که با طبخ نان سنتی در ورودی سالن و پذیرایی سنتی تا پایان این آئین لوح تقدیر آن نیز با گویش محلی نوشته شده بود.

نجدی با اشاره به شاعرانی که در این شب شعر شعرخوانی داشتند، بیان داشت: در این شب خاطره انگیز اصغر شمسی‌پور، محمد حیاتی، جمشید لیراوی، محمد دهقان، محمد بحرینی‌فرد، رضا نظری، سهراب عربزاده، حمید مرادی، معصومه خدادادی، امرالله خدری، مهدی دهقان، منوچهر بایندری و محمد جعفر نجدی شعرهایی با مضامین اجتماعی و بهاری خواندند.

وی در ادامه تصریح کرد: در این میان نام ایرجو یعنی زنده یاد استاد ایرج شمسی زاده که شعر محلی جنوب ایران زمین با نام وی گره خورده در بعضی سروده ها شنیده می شد.

نجدی با اشاره به دیگر برنامه های اجرا شده در این شب شعر خاطره انگیز افزود: اکبر یوسف‌زاده از خوانندگان پاپ گناوه‌ای نیز شعر «بیوبارون» ایرجو را با نوای گیتار اجرا کرد.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر مخاطبان شعر بومی از این شب شعر متذکر شد: از نکات برجسته این برنامه استقبال بی نظیر شعر دوستان بود به شکلی که سالن ظرفیت کافی برای مخاطبین شعر محلی نداشت.

نجدی تاکید کرد: حضور شاعران جوان انجمن آدینه ادبی که برای نخستین‌ بار با شعرهای قوی ظاهر شدند، مهمترین و نوید بخش ترین نکته این شب شعر بود و در زمانه‌ای از شب شعر سید محمد موسوی مجری برنامه از جمعیت حاضر خواست تا ۳۰ ثانیه بیاد ایرجو با دستان گرمشان وی را تشویق کنند.

وی ضمن تقدیم غزلی محلی به فرج‌الله کمالی عدم حضورش در شب شعر را خلا بزرگی در شب شعر محلی دانست که برای لحظاتی چند حضار با دست‌زدن‌های ممتد از مقام استاد کمالی تجلیل کردند.

نجدی ادامه داد: یکی از قسمت‌های زیبا و بیاد ماندنی برنامه، کارگردانی حمید زارعی به همراه علی‌ کرمی لیراوی در صحنه‌ آرایی ورودی سالن که خانم فاطمه صفایی از فعالین فرهنگی و آشپزان کدبانوی گناوه‌ای با «حلوا انگشتی» و «گِردٙی گرمه» از حضار پذیرایی می‌کرد و در قسمت لابی سالن نیز خانم‌ها حکیمه، زلیخا، زینب، فرزانه و سارا حسن‌پور به طور زنده کار خمیر و پخت نان محلی را انجام می‌دادند.

وی افزود: در بالای سن نیز که به نحو زیبایی از وسایل محلی نظیر «دول بدرک»، «مٙشک و دو»، تندار و توربافی دکور بندی شده بود، خانم بهاره گره کار قالیبافی و رضا رحمانی نیز در حال توربافی بودند.

نجدی بیان کرد: اجرای زیبای شاهنامه‌خوانی گروه هنری «گردآفرید» با داستان رستم و تهمینه نیز کار بسیار زیبا و با ارزشی بود که همه را وجد آورد.

وی ابراز داشت: همچنین لوح‌های تقدیر به شاعران و دست‌اندرکاران شب ‌شعر به رسم یادبود تقدیم شد که همانطور که ذکر شد با گویش محلی تازگی داشت و در پایان گروه موسیقی سنتی «یزله» به سرپرستی حسین رئیسی آهنگی زیبا از شعرهای ایرجو را اجرا کردند.

رئیس انجمن آدینه ادبی گناوه در پایان گفت: یکی دیگر از نکات این شب شعر برگزاری مراسم بدون تاخیر و سر ساعت مقرر بود که بسیار مهم است.