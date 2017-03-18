بزرگترین دستاورد سیاسی در استان بوشهر حاکمیت آرامش است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر شنبه در نشست مدیران ستادی استانداری بوشهر با تبریم پیشاپیش عید نوروز به خدمات عمرانی صورت گرفته در استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری، طرح های عمرانی در استان سرعت خوبی به خود گرفت.

وی بیان کرد: قرار است ۱۷۶ مرکز بهداشتی و مرکز جامع سلامت در استان احداث شود که از این تعداد ۹۰ مرکز ساخته شده یا در دست اجرا است.

استاندار بوشهر با اشاره به ایجاد مراکز سلامت دهان و دندان افزود: ۴ مجتمع درمانی در جوار بیمارستان شهدای خلیج فارس در حال ساخت است که این طرح ها موجب می شود از اعزام بیمار به استان فارس جلوگیری شود.

سالاری با اشاره به طرح های اجرا شده در بخش آب اضافه کرد: با تکمیل طرح های در دست اجرا در تابساتن سال آینده مشکل کمی در بخش آب خواهیم داشت و در تابستان ۹۷ مشکل آب نخواهیم داشت.

وی با اشار به ساخت ۲۵۰ زمین چمن مصنوعی و طرح های بوستان امید اظهار داشت: تا پایان اردیبهشت ماه ۹۵ درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد و در بخش عمران شهری هم پرداخت عوارض افزوده استان ۳ برابر شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به برگزاری ۵ مدل نشست‌های هم اندیشی در سطح استان گفت: نشست‌های هم‌اندیشی نتایج درخشانی داشت به طوری که بسیاری از طرح های در دست اجرا در استان در همین نشست ها تصویب شد.

سالاری اظهار داشت: بزرگترین دستاورد سیاسی که در استان به دنبال آن بودیم آرامش سیاسی بود که بتوانیم با جامعه مخاطب و جامعه هدف در آرامش ارتباط داشته باشیم.

وی به انتخابات پیش رو هم اشاره کرد و گفت: در حالی که انتخابات سال ۹۴ به خوبی برگزار شد، بوشهر استان پیشتاز در برگزاری انتخابات سالم و قانونمند بود و اکنون برای انتخابات ۹۶ هم آمادگی کامل داریم و به دنبال انتخاباتی شفاف، قانونمند و مشارکت حداکثری هستیم.

استاندار بوشهر بیان داشت: در برگزاری انتخابات، مدیران ستادی با ستاد انتخابات نهایت همکاری و همراهی را داشته باشند ضمن اینکه انتظار داریم همکاری لازم با ستاد خدمات سفر هم صورت گیرد.