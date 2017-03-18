تمهیدات لازم برای خرید میوه شب عید در البرز انجام شد

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهم اقدمات ستاد تنظیم بازار و کنترل قیمت بر روی محصولات بخش کشاورزی، اظهار کرد: به طور قطع رصد بازار و بررسی نوسانات قیمت محصولات کشاورزی طی ایام تعطیلات نوروزی با جدیت هر چه تمام تر انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه طی سال جاری تا کنون بیش از ۱۱ جلسه ستاد تنظیم بازار در استان البرز برگزار و منجر به اتخاذ تصمیمات حائز اهمیتی شده است، افزود: ذخیره سازی اقلام اصلی در قالب ذخیره استراتژیک استان از جمله اقدامات این ستاد محسوب می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز خاطرنشان کرد: اقدمات یاد شده در خصوص ذخیره سازی اقلام اصلی با هماهنگی شرکت غله و خدمات بازرگانی همچنین شرکت پشتیبانی امور دام انجام شده است‌.

وی با تاکید بر اینکه در راستای حمایت از تولید داخل پیرو اجرایی شدن سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری خریدهای تضمینی از کشاورزان انجام‌گرفته است، گفت: تامین و توزیع اقلام پر مصرف نظیر شکر، برنج، مرغ منجمد و گوشت گوساله وارداتی در ایام خاص چون تعطیلات نوروز اجرایی می شود و با مشکلی مواجه نیست.

وی با اعلام کرد: سازمان جهادکشاورزی البرز به منظور اجرایی شدن تنطیم بازار در طول سال جاری اقدام به توزیع ۸۵۰ تن مرغ منجمد، ۱۰۰ تن گوشت گوساله وارداتی، هزار و ۷۴۷ تن شکر و ۳ هزار و ۸۸۵ تن برنج در ایام ماه محرم، ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال کرده است.

وی بیان کرد: تمهیدات لازم پیرو خرید میوه ایام پایانی سال جاری با توجه به ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی اتخاذ شده است.