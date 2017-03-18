نوروز زیبایی را در مازندران شاهد خواهیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان ظهر شنبه در مراسم افتتاح قرارگاه نوروزی پلیس، با اشاره به افزایش چهار درصدی امار تردد جاده‌ایدر روز ۲۶ اسفند نسبت به روز پیش از آن، گفت: در این روز ۲۳۱ هزار ۶۶۲ نفر شب اقامت را در سطح استان مازندران داشته‌ایم که در این زمینه نیروی انتظامی تلاش وافری برای ایجاد امنیت و آسایش مردم استان و مسافران داشته است.

وی افزود: افراد راهور، نیروی انتطامی، اورژانس، هلال احمر و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان در جای‌جای این استان در حال تلاش هستند تا بتوانند امسال نوروز زیباتری را نسبت به سنوات گذشته محقق سازند.

نبیان با اشاره به اینکه هم بخاطر مواهب الهی و هم وجود امام‌زادگان بسیار در استان مازندران، خیل عظیم جمعیت به سمت و سوی این استان می‌شتابند، افزود: از ۲۷ اسفند ۹۴ تا ۲۰ اسفند ۹۵ حدود ۴۲ میلیون نفر شب اقامت در سطح استان مازندران داشته‌ایم، در حالی که جمعیت استان حدود ۳.۲ میلیون نفر است.

نبیان افزود: ۱۲ کمیته خدمت‌رسان در ستاد تسهیلات سفر و ۳۳ اکیپ راهداری با حدود ۳۰۰راهور در ۲۲ راهدار خانه در حال تلاش برای خدمات رسانی در تمامی ایام هستند.