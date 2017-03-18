۵۳۰۴ مسافر در گلستان اقامت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی ظهر شنبه در افتتاحیه دبیرخانه متمرکزستاد اجرایی خدمات سفر گلستان که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: ستاد خدمات سفر سومین سال خود را سپری می‌کند و بر عملکرد نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که وظایفی بر دوش آن‌هاست نظارت دارد.

وی افزود: از تاریخ ۲۷ اسفندماه حدود پنج هزار و ۳۰۴ نفر در گلستان اقامت داشتند که از این تعداد ۵۰۶ نفر در هتل‌ها، ۱۴۴ نفر در مهمانپذیرها، ۹۰ نفر در هتل آپارتمان ها، ۴۲۴ نفر در خانه مسافر، دو هزار و ۳۵۰ نفر در کمپ و کانکس، یک هزار و ۴۵۹ در مراکز آموزش و پرورش، ۳۳۱ نفر در خوابگاه‌های دانشجویی و ... اقامت داشته‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان با اشاره به بازدیدهای نظارتی گفت: تعداد بازدیدهای نظارتی روز گذشته (۲۷ اسفندماه)، ۲۲ مرحله، تعداد بازدیدهای نظارتی از مراکز اقامتی و رستوران‌ها ۷۱ مورد، ۱۶ مورد بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی و ۲۳ بازدید از مراکز موقت پذیرایی بوده که خوشبختانه شکایتی هم تاکنون ثبت نشده است.

کریمی در رابطه با آمار بازدید کنندگان از مراکز تفریحی و توریستی گلستان گفت: ۵۳ هزار و ۱۶۲ نفر از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی گلستان بازدید کرده‌اند.

وی اظهار کرد: بیش‌ترین آمار بازدید هم مربوط به شهرستان گنبدکاووس بوده با ۳۳ هزار و ۳۵ بازدید و شهرستان بندرترکمن با ۱۷ هزار و ۹۰۰ بازدید در رتبه دوم قرار دارد.

کریمی تصریح کرد: بیش‌ترین آمار اقامت در استان گلستان مربوط به شهر گرگان با اقامت یک هزار و ۵۱۷ نفر بوده و شهرستان آزادشهر با یک هزار و ۲۲۵ نفر دومین رتبه اقامت را دارد.