گابریل خواهان تداوم تحریم آمریکا و اروپا علیه روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با نشریه «پاسئور نویه پرسه» اظهار داشت: باید زمینه های بازگرداندن اعتماد دوجانبه میان اروپا و روسیه فراهم شود.

وی در ادامه افزود: اروپا و آمریکا باید جبهه واحدی را در برابر روسیه در پیش بگیرند.

وزیر خارجه آلمان همچنین با اشاره به تحریم های وضع شده علیه روسیه خاطرنشان کرد: از آمریکا و اروپا می خواهم تا تحریم علیه روسیه را همچنان ادامه دهند.

گفتنی است 3 سال از اقدام مسکو در الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود می گذرد و همچنان شاهد مناقشه در این منطقه هستیم.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان از حمایت های برلین و پاریس در خصوص حل مناقشات اوکراین تمجید و قدردانی کرد.