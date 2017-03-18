  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

گابریل خواهان تداوم تحریم آمریکا و اروپا علیه روسیه شد

گابریل خواهان تداوم تحریم آمریکا و اروپا علیه روسیه شد

وزیر خارجه آلمان همزمان با حضور صدر اعظم این کشور در آمریکا در گفتگویی خواستار تداوم تحریم های آمریکا و اروپا علیه روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با نشریه «پاسئور نویه پرسه» اظهار داشت: باید زمینه های بازگرداندن اعتماد دوجانبه میان اروپا و روسیه فراهم شود. 

وی در ادامه افزود: اروپا و آمریکا باید جبهه واحدی را در برابر روسیه در پیش بگیرند. 

وزیر خارجه آلمان همچنین با اشاره به تحریم های وضع شده علیه روسیه خاطرنشان کرد: از آمریکا و اروپا می خواهم تا تحریم علیه روسیه را همچنان ادامه دهند. 

گفتنی است 3 سال از اقدام مسکو در الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود می گذرد و همچنان شاهد مناقشه در این منطقه هستیم.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان از حمایت های برلین و پاریس در خصوص حل مناقشات اوکراین تمجید و قدردانی کرد.

کد مطلب 3935300
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها