به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان با اشاره به مشکلات استان در حوزه گردشگری اظهار داشت: از ابتدا این شعار را مطرح کردیم که لرستان مقصد گردشگری بشود و این شعار هم پشتوانه کارشناسی داشت، چون در کریدور شمال به جنوب قرار داشتیم که روزانه بیش از ۵۰ هزار خودرو تردد می کند و حیف بود که فقط معبر گردشگری باشیم.

وی با بیان اینکه علی رغم کاستی ها، تغییر را کاملا احساس می کنیم و لرستان تبدیل به مقصد گردشگری شده است، تصریح کرد: سافاری پارک لرستان اولین سافاری پارکی است که در ایران احداث می شود ولی مستلزم این است سازمان میراث فرهنگی این پروژه را حمایت کند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه بالای ۲۰ هزار هکتار وسعت این سافاری پارک است و نیاز به مصوبه دولت دارد، گفت: استعلام های مورد نیاز این پروژه گرفته شده است و سرمایه گذاری ۱۳۰۰ میلیاردی در آن صورت خواهد گرفت و می توان این پروژه را یکی از مگا پروژه های صنعت توریسم در کشور تلقی کرد.

بازوند یادآور شد: نیاز است که در هیئت دولت از این پروژه حمایت کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سهم اعتبار ملی زیرساخت های گردشگری در لرستان علی رغم اینکه ظرفیت های گردشگری زیادی داریم، کم است، افزود: باید از اعتبارات استانی این زیرساخت ها را کامل کنیم که امکان پذیر نیست.

استاندار لرستان افزود: تعداد زیادی پروژه در حوزه گردشگری لرستان نیازمند حمایت دولت است و سهم ملی ما در این اعتبارات خیلی کم است.

بازوند در ادامه با بیان اینکه سرعت واگذاری مکان های تاریخی باید مضاعف شود، تصریح کرد: روند واگذاری بناهای تاریخی لاکپشتی و ضعیف است.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت های جاذبه های اکوتوریسم در لرستان قوی نیست، خطاب به رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: در مورد راه و مسیر دسترسی از شما انتظار نداریم اما در خود سایت برای اجرای خدمات اولیه میراث فرهنگی کمک کند.

استاندار لرستان اظهار داشت: حضور هلدینگ های گردشگری سازمان میراث فرهنگی در استان کمرنگ است، اینکه یک سرمایه گذار لرستان را انتخاب می کند یعنی کار در لرستان توجیه اقتصادی دارد و اگر این هلدینگ های میراث فرهنگی بیایند خیلی از گره ها در استان حل می شود.