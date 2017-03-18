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۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

فرماندار پردیس خبر داد؛

احتمال سفر رییس جمهور به شمال شرق استان تهران

احتمال سفر رییس جمهور به شمال شرق استان تهران

پردیس- فرماندار پردیس از احتمال سفر رییس جمهور به شمال شرق استان تهران پس از تعطیلات نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار پردیس ظهر امروز در جمع خبرنگاران از احتمال سفر رییس جمهوری به این شهرستان پس از تعطیلات نوروزی خبر داد و گفت: هنوز امیدواریم تا رئیس جمهور و هیٱت وزیران از شمال شرق استان تهران بازدید کنند.

وی افزود: با این حضور و بازدید بسیاری از مشکلات منطقه رفع خواهد شد.

حیدری گفت: طبق تقسیمات کشوری سد ماملو در حوزه شهرستان پردیس است که از سمت پاکدشت به بهره‌برداری رسید حوزه های آبریزی سد هم در شهرستان و ‌بر عهده ما است.

وی در ادامه در خصوص پرونده مترو نیز، اظهار کرد: اقداماتی توسط متروی تهران، شرکت عمران، شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید، معاون عمرانی استاندار و نمایندگان مجلس از سال جاری تا به امروز انجام و بحث استقرار جمعیت و ترافیکی که در پی خواهد داشت مطرح شده است.

حیدری گفت: مطالعات فازهای یک و دو و همچنین ردیف بودجه ایجاد شده و پنج شرکت در حال بررسی اطلاعات پروژه هستند که در بین آنها سه شرکت از کشورهای ایتالیا، چین و ژاپن وجود دارد.

وی افزود: مشکلاتی در مسیر داریم که از جمله آن ها می توان به پارچین، پارک خجیر و مباحث امنیتی اشاره کرد و همچنین با طراحی‌ مجریان داخلی و خارجی این طرح استفاده از پایانه شرق منتفی شده است.

با تصویب طرح تفصیلی مشکلات اراضی روستایی رفع می شود

فرماندار پردیس در خصوص مشکلات اراضی شهرستان و چهار روستایی که در محدوده قرار نداشتند و با وسعت گرفتن وارد محدوده شدند، ادامه داد: با تکمیل و تصویب طرح تفصیلی با وجود سندهای تک برگی شهروندان، مشکلات مردم در روستاها و شهرک بهار طلاییه رفع می شود اما این توافق  باید با منابع طبیعی، اداره راه و شهرسازی، صورت بگیرد.

حیدری اضافه کرد: مشکلات مناطق سیاه‌سنگ، گلخندان، سیاه‌بند، شهرآباد و اصطلک با هماهنگی دستگاه‌های مختلف مانند اداره ثبت، راه و شهرسازی و منابع طبیعی رفع خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از دستگاه قضایی، اظهار کرد: هرچقدر به سمت بی‌قانونی برویم به مردم و کشور لطمه می خورد، با حضور قانون، کشور اداره و افراد سودجو و خائن به نتیجه اعمال خود می رسند.

کد مطلب 3935393

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