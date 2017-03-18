بازدید ۶۵۰ هزار زائر از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه

علی یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با عنایت خداوند متعال، استان کرمانشاه میزبان زائران راهیان نور از سراسر ایران اسلامی است.

مسئول سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور استان کرمانشاه با اشاره به حضور گسترده زائران از اقصی نقاط میهن اسلامی در یادمان های دفاع مقدس استان گفت: امسال نسبت به سالیان قبل شاهد رشد چشمگیر حضور زائران در استان هستیم.

یوسفی راد بیان کرد: فضاسازی و بستر سازی مناسب در یادمان های دفاع مقدس استان کرمانشاه انجام شده و همچنین بسترسازی لازم اردوگاه های راهیان نور استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۵۰ هزار نفر از سراسر کشور از یادمان ها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کردند، افزود: قرارگاه راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تمهیدات خوبی در اعزام زائران و خادمان راهیان نور اندیشیده است.

یوسفی راد از فعال نمودن ایستگاه های صلواتی در یادمان ها و اردوگاه های استان کرمانشاه خبر داد و بیان کرد: شاهد حضور گسترده زائران راهیان نور به صورت مردمی و خودجوش و نیز سازماندهی و کاروانی در استان هستیم.