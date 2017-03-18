کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان قدس تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراز صادقی مقدم در نشست این کمیته که عصر شنبه در محل فرمانداری قدس برگزار شد، اظهار داشت:با توجه به آغاز شروع ثبت نام نامزد های انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اهمیت اطلاع رسانی، کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انتخابات تشکیل و رسما آغاز به کار کرد.

وی ضمن تاکید بر اطلاع رسانی صحیح و دقیق اخبار به منظور مشارکت حداکثری مردم در انتخابات افزود: تهیه و ارسال به موقع اخبار و اطلاعات انتخابات جهت تنویر افکار عمومی، ایجاد زمینه برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رأی با بهره گیری مناسب از ظرفیت تبلیغات و رسانه از مهمترین وظایف این کمیته است.

مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان قدس اضافه کرد: استفاده از بنرهای تبلیغاتی تنها یک ابزار تبلیغاتی است اما آن چه اهمیت دارد آگاهی بخشی به مردم در خصوص نحوه رای دادن ، ملاک های انتخاب کاندید اصلح به دور از هرگونه از گرایش انتخاباتی و رعایت بی طرفی است.

صادقی مقدم یکی از وظایف اصلی این کمیته را رصد گروه های خبری برشمرد و بر استفاده مطلوب از ظرفیت مطبوعات، خبرگزاری ها و فضای مجازی در جهت تبلیغ حضور حداکثری و مشارکت باشکوه مردم در انتخابات پیش رو تاکید کرد.

وی افزود: ایجاد کانال اطلاع رسانی انتخابات و تداوم جلسات کمیته اطلاع رسانی و ضرورت رصد و انتشار اخبار مرتبط با انتخابات از جمله تصمیم های اولین جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان شهرستان قدس بود.

مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان قدس یادآور شد: رسانه های فعال اعم ازخبرنگاران ،مستند سازان ، روزنامه نگاران و واحد های مختلف خبرگزاری پس ازهماهنگی با این کمیته می توانند ضمن ایجاد انسجام و نظم درامور ، با حضور در ستاد انتخابات اخبار انتخاباتی را پوشش دهند.



بر اساس این گزارش شهرام علیزاده؛ سیده صدیقه رشیدی و هاجر غلامی در حکمی از سوی رئیس ستاد انتخابات شهرستان قدس به عنوان اعضای اصلی کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان قدس منصوب شدند.