مولايي: اگر در حد ادعاهايمان حركت نكنيم براي ما گران تمام خواهد شد

يوسف مولايي استاد دانشگاه و كارشناس حقوق بين الملل در گفتگويي با خبرنگار سياسي مهر گفت: صدور چنين قطعنامه هايي به اعتبار و نقش كشورها در عرصه روابط بين الملل لطمه مي زند واين مسئله در مورد ايران نيز حكم مي كند اين قطعنامه مانع از اين مي شود كه ايران بتواند به عنوان يك بازيگر مهم ايفاي نقش كند.مولايي افزود : وقتي كشوري نتواند به عنوان يك بازيگر مهم در صحنه بين المللي ايفاي نقش كند متاسفانه در مسائل اقتصادي ، امنيتي اثرات جبران ناپذيري برجا خواهد داشت . اين استاد دانشگاه تصريح كرد : اينكه به لحاظ ماهيتي اين موضع گيري و صدور اين قطعنامه درست است يا خير بماند، ولي قالب و شكل كار حقوقي است ممكن است گفته شود كه موضع گيري سياسي نيز در اين امر دخيل بوده است بايد بدانيم كه مناسبات بين المللي ماهيتا سياسي هستند ولي شكل قضيه حقوقي است و ما به اعتبار مستندات حقوقي محكوم مي شويم.

وي تاكيد كرد : دلايل و مداركي است كه ما متاسفانه به موقع به اينها اهميت لازم را نداديم مكررا تذكر داده شده است كه اين مسائل در سطح جهاني هزينه بر است و ما نمي توانيم نسبت به اين اوامر و اقدامات بي توجه باشيم.

مولايي گفت: برخي مفاد قانون اساسي و آيين دادرسي ما اجرا نمي شود الان قانون اساسي جرم سياسي را پيش بيني كرده است ولي 25 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز قانوني كه بتواند جرم سياسي را تعريف كند نداريم قانون اساسي شكنجه را محكوم كرده است ولي ما قانون منع شكنجه نداريم آيين دادرسي براي دفاع از متهم و رعايت حقوق متهم پيش بيني شده است كه اجرا نمي شود همه اينها انباشته مي شود و باعث مي شود كه ما با اين نوع قطعنامه ها مواجه شويم.

وي با اشاره به تاثير مرگ زهرا كاظمي در تدوين اين قطعنامه گفت: قتل ممكن است در اثر تصادف باشد حتي در كشورهاي توسعه يافته اين اتفاق مي افتد ولي مسئله مهم نحوء برخورد پس از قتل يعني انجام تحقيقات و شفاف كردن و به نتيجه رسيدن اين تحقيقات و برخورد قاطع با كسي است كه به اشتباه مرتكب اين قتل شده است ، متاسفانه در رسيدگي به مرگ زهرا كاظمي افكار عمومي جهان متقاعد نشد كه ما در حد ظرفيتهاي قانوني خود درست عمل كرده ايم ما به اين مسائل بها نمي دهيم و همواره نتايج ناخوشايندي براي ما درست شده است

مولايي افزود: متاسفانه هم در اين پرونده و حتي در پرونده شوراي حكام و برخورد با فعاليتهاي هسته اي ايران ، كانادا يكي از فعالترين كشورها بود پيش از مسئله زهرا كاظمي كانادا يك كشور معمولي بود و ما مناسبات خيلي خوبي با اين كشورداشتيم اينها هزينه هاي است كه ما مي دهيم و متاسفانه اين هزينه ها ناشي از درست نبودن محاسبات در داخل است و به آن اهميت داده نمي شود ما بايد تلاش كنيم كه حداقل نگذاريم كه اين قطعنامه ها درباره ما صادر شود.وي اظهار داشت: ما در خيلي از مسائل حقوق بشربدتر از كشورهاي منطقه كه نيستيم بلكه يك سرو گردن از آنها بالاتر هستيم منتها ايران بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد ايران كشوري است كه درآن انقلاب شده است و ادعاهاي است كه بهترين الگو در رعايت حقوق بشر هستيم و اين مسائل باعث توجه بيشتر به ايران مي شود ما اگر در حد ادعاهايمان حركت نكنيم بيشتر براي ما گران تمام خواهد شد و نتايج ناگواري را براي ما به دنبال خواهد داشت .