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۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۰۴

فرماندار شهرستان لردگان:

۱۶کارگاه آموزشی در زمینه پدافند غیر عامل در لردگان برگزار شد

۱۶کارگاه آموزشی در زمینه پدافند غیر عامل در لردگان برگزار شد

شهرکرد- فرماندار شهرستان لردگان گفت: ۱۶کارگاه آموزشی در زمینه پدافند غیر عامل در لردگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه پدافند غیر عامل اظهار داشت: در خصوص پدافند غیر عامل هفت جلسه با ۲۳ مصوبه برگزار و همچنین تشکیل جلسات و کمیته ستاد با ۴۸ مصوبه و ۱۴ رزمایش و ۱۶ کارگاه آموزشی در این شهرستان برگزار شده است

وی گفت: سه جلسه پدافند غیرعامل زیستی ویژه آنفولانزا فوق حاد پرندگان در این شهرستان تشکیل شده است و بازدید از محل های مشکوک انجام شده است و در این خصوص جمع آوری و معدوم پرندگان و همچنین پاکسازی محل انجام شده است.

فرماندار شهرستان لردگان عنوان کرد: همایش مصرف آب با حضور کشاورزان درسطح شهرستان انجام شده است.

کد مطلب 3935505

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