ضرورت آمادگی سازمان های خدمات رسان برای جلوگیری از مشکلات احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر ، ولی الله فرج اللهی عصر شنبه در جلسه هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بناب با اشاره به اینکه حادثه خبر نمی کند؛ اظهارکرد: دستگاه های مربوطه در مباحث ایمنی و پیشگیری از بحران هیچگونه اعماضی نباید بکنند و همه پیش بینی های لازم را برای همه مخاطره های طبیعی و غیرطبیعی داشته باشند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های دامپزشکی، شهرداری، محیط زیست و سایر ادارات که در مهار آنفولانزای مرغی در این شهرستان تلاش کردند؛ افزود: هرچند به چند مرغداری در این شهر خساراتی وارد شد ولی با تلاشی که مجموعه مدیریتی شهرستان انجام دادند این بیماری کنترل شد و انتظار داریم اداره دامپزشکی با همکاری بیمه در جهت جبران بخشی از خسارت های وارده کمک کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب سپس با اشاره به مسطح بودن بناب و آبگرفتگی معابر و محلات مختلف شهر در زمان بارندگی گفت: آبگرفتگی معابر در زمان بارندگی به چشم می خورد و این موضوع برای این شهر به یک معضل تبدیل شده است.

فرج اللهی از آغاز اجرای طرح مطالعه آب های سطحی شهر بناب خبرداد و با تقدیر و تشکر از اقدامات شهرداری در این ارتباط از شهردار خواست نسبت به اجرای این طرح به صورت فاز به فاز اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به وجود نخاله در مسیر رودخانه ها که باعث مسدود شدن آن ها شده است، از مسئولان امور آب نیز خواست ضمن نظارت کامل نسبت به بازگشایی این مسیرها اهتمام نمایند.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بناب با اشاره به پرداخت ۱۰۰ درصد خسارات کشاورزان در سال جاری تصریح کرد: جا دارد از اقدامات بانک کشاورزی شهرستان در پرداخت خسارات کشاورزان تقدیر و تشکر بعمل آید و علیرغم اینکه پرداخت این خسارات به طول انجامید ولی در نهایت پرداخت شد.

فرج اللهی با تقدیر و تشکر از وجود تعامل و همدلی بین ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی های بعمل آمده از سوی معاونان و کارشناسان محترم استانداری آذربایجان شرقی فرمانداری بناب جزو۳ فرمانداری برتر استان شناخته شد و لوح تقدیر را از استاندار محترم دریافت نمود و این موفقیت در ارزیابی تمامی بخش ها علی الخصوص در بخش تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

بنابراین گزارش، شهردار بناب نیز در ادامه این نشست از راه اندازی ستاد اسکان برای مسافران نوروزی در شهرداری بناب خبرداد و گفت: به دلیل مسطح بودن بناب در مهار آب های سطحی با مشکلاتی روبرو هستیم.

نادر داودی افزود: با مصوبه شورای اسلامی شهر طرح مطالعه هدایت آب های سطحی شهر بناب به مشاور داده شده که بعد از تصویب در کمیته فنی استانداری عملیات اجرایی آن از سال ۹۶ آغاز خواهد شد.

به گفته وی، جمع آوری آب های سطحی در ۱۰ نقطه از شهر شناسایی شده و سعی خواهیم کرد یک هزار و ۲۰۰ هکتار را مرحله بندی کرده و فاز به فاز آن را اجرایی کنیم.

این گزارش می افزاید، رئیس اداره دامپزشکی بناب نیز در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان شهرستان در جهت مهار آنفولانزای مرغی در شهرستان گفت: ظرف ۸ ساعت یک واحد مرغداری با ۲۰ هزار قطعه مرغ معدوم سازی شد که در کشور یک رکورد محسوب می شود.

دکتر عبدالرضا حنیفی تصریح کرد: چون هنوز این بیماری در سطح کشور کاملاً مهار نشده است، لذا دارد همچنان نسبت به کنترل دقیق آن در این شهرستان اقدام شود.

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