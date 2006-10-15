وزارت علوم به آموزش مجازي نگاهي ابتكاري دارد نه خروجي محور

رضا صدقي ‌گمچي - رئيس دانشگاه اروميه در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با اشاره به اهميت توسعه آموزش عالي مجازي با وجود محدوديت در ارائه امكان خدمات رفاهي و آموزشي حضوري به داوطلبان آموزش عالي، گفت: آموزش مجازي بايد در اولويت هاي آموزشي وزارت علوم قرار گيرد و بودجه اي از سوي وزارت علوم براي راه اندازي قوي اين دوره هاي نوين آموزشي در دانشگاه ها اختصاص يابد.

وي افزود: وزارت علوم هيچ گونه اعتباري جهت راه ندازي دوره هاي آموزش مجازي به دانشگاه ها اختصاص نداده است. گفته مي شود خود دانشگاه ها اگر علاقمند به راه اندازي دوره هاي آموزش مجازي هستند جهت تأمين اعتبار براي اين دوره ها برخي از طرح هاي ديگر را فشرده كنند. بنابراين ايجاد دوره هاي مجازي در دانشگاه ها به علاقمندي خود دانشگاه سپرده شده و بيش از آنكه به عنوان يك برنامه دراز مدت و خروجي محور به آن نگاه شود به عنوان يك حركت ابتكاري به آن نگاه مي شود.

رئيس دانشگاه اروميه گفت: آموزش مجازي يك روش جديد است كه نياز به نرم افزارهاي خاص و برنامه ويژه براي تدريس دارد لذا هزينه بردار است. مگر دانشگاه ها چقدر بودجه دارند كه بتوان به راحتي در بودجه يكي از بخش ها ايجاد محدوديت كرد و به آموزش مجازي پرداخت. بنابراين سرعت پيشرفت اقدامات اوليه در راستاي راه اندازي آموزش مجازي در منطقه آذربايجان خيلي پايين است.

به گزارش مهر، رئيس دانشگاه اروميه در مرداد ماه سال جاري از تشكيل كنسرسيوم آموزش هاي مجازي منطقه آدربايجان با مشاركت دانشگاه هاي اروميه، تبريز، اردبيل و زنجان خبر داده و گفته بود : توسعه بي برنامه آموزش مجازي نمي تواند تأثيري جز اثر منفي بر كيفيت اين روش جديد آموزشي داشته باشد.

تدوين نظام آموزشي و برنامه ريزي آموزشي آموزش مجازي منطقه آذربايجان به دانشگاه اروميه واگذار شده است. ابعاد پژوهشي، برنامه ريزي مالي، طراحي سايت و ديگر امور ضروري راه اندازي دوره هاي آموزش مجازي توسط ساير دانشگاه هاي عضو كنسرسيوم آموزش مجازي منطقه آذربايجان صورت مي گيرد.