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۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۴۹

در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم

اسامي برگزيدگان اولين مسابقه فيلم و عكس "مفاهيم قرآن در فرهنگ ايران" اعلام شد

مراسم اختتاميه اولين مسابقه ي فيلم وعكس مفاهيم قران در فرهنگ قرآن كه به همت مركز گسترش سينماي مستند و تجربي معاونت امور سينمايي در يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم برپا گرديده بود عصر امروز شنبه اول آذر ماه 1382 درسالن حجاب برگزار گرديد.

به گزارش"مهر" از روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي بيانيه هيات داوران و اسامي برگزيدگان اين مسابقه ي فرهنگي - هنري در دو بخش فيلم و عكس به شرح ذيل اعلام شد ه است:
* بخش مسابقه ي  فيلم :  هيات داوران متشكل از آقايان مجيد مجيدي، مجتبي راعي، رضا ميركريمي ، حسن برزيده و محمود ارژمند، 50 فيلم راه يافته به بخش مسابقه را به دقت بازبيني كرده و به بحث و بررسي آنها پرداختند.
رعايت بيان صحيح و خلاقانه سينمايي و نيز توجه به بستر امروزين تحقق ارزشهاي اصيل قرآن و فرهنگ قرآني در ايران معيارهاي اصلي گزينش بهترين فيلم هاي مسابقه و نيز راهنماي هيات داوران براي انتخاب فيلم هاي برگزيده بود.
هيات داوران ضمن اظهار اميدواري به اين كه فيلم ها و جوايز اين بخش در دوره هاي بعدي غني تر و به مرور در مرتبه اي هم شان اين ميثاق الهي و پيوند دهنده ي ميليونها مسلمان در عرصه هاي تاريخي و جغرافيا قرار گيرند فيلم هاي برگزيده خود را كه به اتفاق آرا انتخاب شده اند ، به شرح ذيل اعلام مي نمايد.
- جايزه بهترين فيلم داستاني شامل ديپلم افتخار به همراه 6 سكه بهار آزادي تقديم مي گردد به آقاي سعيد مترصد كارگردان فيلم غفلت.
- جايزه ي بهترين فيلم مستند شامل ديپلم افتخار به همراه 6  سكه بهارآزادي تقديم مي گردد به خانم ها؛ شيما عالي و الناز ناصحي براي كارگرداني فيلم خيمه.
- جايزه ي بهترين فيلم تجربي شامل ديپلم افتخار به همراه 6 سكه بهار آزادي به طور مشترك تقديم مي گردد به آقايان مهدي اسدي كارگردان فيلم خاطره ي ازلي و محسن آقالر كارگردان فيلم خانه به دوشي دانته .
- جايزه ي بهترين فيلم پويانمايي شامل ديپلم افتخار به همراه 6 سكه بهار آزادي تقديم مي گردد به آقاي محمود سلطانپور كارگردان فيلم بهار شو.
- جايزه ي بهترين فيلم مسابقه ازنگاه داوران شامل ديپلم افتخار  به همراه 6 سكه بهار آزادي تقديم مي گردد به آقاي محسن خان جهاني كارگردان فيلم نماز آخر.
اين خبر حاكي است ، به پيشنهاد هيات داوران ، جايزه اي معادل پنج ميليون ريال از طرف مركز گسترش سينماي مستند و تجربي جهت حمايت از توليد فيلم كوتاه آتي برگزيدگان اين مسابقه با موضوع مفاهيم قرآن در فرهنگ ايران اهدا مي گردد.
* بخش مسابقه ي عكس: هيات داوران اولين مسابقه عكس مفاهيم قرآن در فرهنگ ايران متشكل از اقايان محمد ستاري ، محمد مهدي رحيميان و مجتبي آقايي پس از بحث و بررسي وتبادل نظر از ميان 514 عكس رسيده به دبيرخانه تعداد يكصد قطعه عكس را حائز شرا يط شركت در بخش مسابقه و ورود به نمايشگاه دانسته و از ميان آنها آثار برگزيده هنرمندان عكاس را در دو بخش حرفه اي و آماتور به شرح ذيل اعلام كرد:
الف - بخش آماتور : نفر سوم ، ديپلم افتخار و 1 سكه بهار آزادي  براي عكس - بدون عنوان - به خانم طيبه شجري كاشاني اهدا مي گردد.
نفر دوم : ديپلم افتخار و 3 سكه بهار آزادي براي عكس بدون عنوان به خانم كتايون كرمي اهدا مي گردد.
نفراول: ديپلم افتخار و 5 سكه بهار آزادي براي عكس هاي امام زاده بانور الهي و رزق حلال به آقاي محمد شفيع خاني اهدا مي گردد.
ب - بخش حرفه ايي: نفر سوم : ديپلم افتخار و 3 سكه بهار آزادي به مجموعه عكس آقاي مجيد نورالله پور اهدا مي گردد.
نفر دوم: ديپلم افتخار و 5 سكه بهار آزادي براي عكسهاي قرآن رنگ زيبايي روشنايي، قرآن دريچه روشنايي وبدون عنوان به آقاي سعيد فرجي  اهدا مي گردد.
نفراول :  ديپلم افتخار و 7 سكه بهار آزادي براي عكس نوعروس به آ قاي فرامرز عامل بردبار اهدا مي گردد.
کد مطلب 39356

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