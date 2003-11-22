اسامي برگزيدگان اولين مسابقه فيلم و عكس "مفاهيم قرآن در فرهنگ ايران" اعلام شد

به گزارش"مهر" از روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي بيانيه هيات داوران و اسامي برگزيدگان اين مسابقه ي فرهنگي - هنري در دو بخش فيلم و عكس به شرح ذيل اعلام شد ه است:

* بخش مسابقه ي فيلم : هيات داوران متشكل از آقايان مجيد مجيدي، مجتبي راعي، رضا ميركريمي ، حسن برزيده و محمود ارژمند، 50 فيلم راه يافته به بخش مسابقه را به دقت بازبيني كرده و به بحث و بررسي آنها پرداختند.

رعايت بيان صحيح و خلاقانه سينمايي و نيز توجه به بستر امروزين تحقق ارزشهاي اصيل قرآن و فرهنگ قرآني در ايران معيارهاي اصلي گزينش بهترين فيلم هاي مسابقه و نيز راهنماي هيات داوران براي انتخاب فيلم هاي برگزيده بود.

هيات داوران ضمن اظهار اميدواري به اين كه فيلم ها و جوايز اين بخش در دوره هاي بعدي غني تر و به مرور در مرتبه اي هم شان اين ميثاق الهي و پيوند دهنده ي ميليونها مسلمان در عرصه هاي تاريخي و جغرافيا قرار گيرند فيلم هاي برگزيده خود را كه به اتفاق آرا انتخاب شده اند ، به شرح ذيل اعلام مي نمايد.

- جايزه بهترين فيلم داستاني شامل ديپلم افتخار به همراه 6 سكه بهار آزادي تقديم مي گردد به آقاي سعيد مترصد كارگردان فيلم غفلت.

- جايزه ي بهترين فيلم مستند شامل ديپلم افتخار به همراه 6 سكه بهارآزادي تقديم مي گردد به خانم ها؛ شيما عالي و الناز ناصحي براي كارگرداني فيلم خيمه.

- جايزه ي بهترين فيلم تجربي شامل ديپلم افتخار به همراه 6 سكه بهار آزادي به طور مشترك تقديم مي گردد به آقايان مهدي اسدي كارگردان فيلم خاطره ي ازلي و محسن آقالر كارگردان فيلم خانه به دوشي دانته .

- جايزه ي بهترين فيلم پويانمايي شامل ديپلم افتخار به همراه 6 سكه بهار آزادي تقديم مي گردد به آقاي محمود سلطانپور كارگردان فيلم بهار شو.

- جايزه ي بهترين فيلم مسابقه ازنگاه داوران شامل ديپلم افتخار به همراه 6 سكه بهار آزادي تقديم مي گردد به آقاي محسن خان جهاني كارگردان فيلم نماز آخر.

اين خبر حاكي است ، به پيشنهاد هيات داوران ، جايزه اي معادل پنج ميليون ريال از طرف مركز گسترش سينماي مستند و تجربي جهت حمايت از توليد فيلم كوتاه آتي برگزيدگان اين مسابقه با موضوع مفاهيم قرآن در فرهنگ ايران اهدا مي گردد.

* بخش مسابقه ي عكس : هيات داوران اولين مسابقه عكس مفاهيم قرآن در فرهنگ ايران متشكل از اقايان محمد ستاري ، محمد مهدي رحيميان و مجتبي آقايي پس از بحث و بررسي وتبادل نظر از ميان 514 عكس رسيده به دبيرخانه تعداد يكصد قطعه عكس را حائز شرا يط شركت در بخش مسابقه و ورود به نمايشگاه دانسته و از ميان آنها آثار برگزيده هنرمندان عكاس را در دو بخش حرفه اي و آماتور به شرح ذيل اعلام كرد:

الف - بخش آماتور : نفر سوم ، ديپلم افتخار و 1 سكه بهار آزادي براي عكس - بدون عنوان - به خانم طيبه شجري كاشاني اهدا مي گردد.

نفر دوم : ديپلم افتخار و 3 سكه بهار آزادي براي عكس بدون عنوان به خانم كتايون كرمي اهدا مي گردد.

نفراول: ديپلم افتخار و 5 سكه بهار آزادي براي عكس هاي امام زاده بانور الهي و رزق حلال به آقاي محمد شفيع خاني اهدا مي گردد.

ب - بخش حرفه ايي: نفر سوم : ديپلم افتخار و 3 سكه بهار آزادي به مجموعه عكس آقاي مجيد نورالله پور اهدا مي گردد.

نفر دوم: ديپلم افتخار و 5 سكه بهار آزادي براي عكسهاي قرآن رنگ زيبايي روشنايي، قرآن دريچه روشنايي وبدون عنوان به آقاي سعيد فرجي اهدا مي گردد.

نفراول : ديپلم افتخار و 7 سكه بهار آزادي براي عكس نوعروس به آ قاي فرامرز عامل بردبار اهدا مي گردد.

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