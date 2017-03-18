سفر رئیس جمهور به هرمزگان لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری با اعلام خبر لغو سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان افزود: قرار بود رییس جمهور دوم فروردین ۹۶ به بندرعباس سفر کند.

جادری تصریح کرد: بهره برداری از مرحله دوم پالایشگاه ستاره نفت خلیج فارس، کارخانه فولاد صبا وطرحهای پرورش ماهی در قفس از برنامه های رئیس جمهور در هرمزگان بود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: آغاز ساخت بزرگراه ها و پل زیارتعلی بخش رودخانه رودان و چند طرح آبرسانی از دیگر طرح هایی است که قرار بود ساخت آن ها همزمان با سفر رئیس جمهور آغاز شود. زمان سفر بعدی رئیس جمهور به استان اعلام می شود.