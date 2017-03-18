  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۲۳:۲۱

استاندار هرمزگان:

سفر رئیس جمهور به هرمزگان لغو شد

سفر رئیس جمهور به هرمزگان لغو شد

بندرعباس - سفر رئیس جمهوری به علت برخی مسائل و حجم کاری به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری با اعلام خبر لغو سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان افزود: قرار بود رییس جمهور دوم فروردین ۹۶ به بندرعباس سفر کند.

جادری تصریح کرد: بهره برداری از مرحله دوم پالایشگاه ستاره نفت خلیج فارس، کارخانه فولاد صبا وطرحهای پرورش ماهی در قفس از برنامه های رئیس جمهور در هرمزگان بود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: آغاز ساخت بزرگراه ها و پل زیارتعلی بخش رودخانه رودان و چند طرح آبرسانی از دیگر طرح هایی است که قرار بود ساخت آن ها همزمان با سفر رئیس جمهور آغاز شود. زمان سفر بعدی رئیس جمهور به استان  اعلام می شود.

کد مطلب 3935600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها