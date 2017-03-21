رونق برخی مشاغل در ایام نوروز/ قالی شویی کاری سخت و دشوار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هرسال با نزدیک شدن به ایام نوروز ورونق فرهنگ خانه تکانی برخی مشاغل نیز رونق می یابد که کارگاه های قالیشویی از نمونه های بارزی آن هستند که با تغییر فصل از زمستان به بهار بازار آن ها نیز دچار رونق می شود.

به همین بهانه سری به تنها کارگاه قالیشویی در شهرستان نیمروز واقع در شمال سیستان و بلوچستان زدیم تا کمی بیشتر با این شغل آشنا شویم و با مدیریت وکارکنان گفتگویی داشته باشیم

مدیر این قالیشویی که یکی از کارآفرینان شهرستان نیمروز هم به حساب می آید، در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با هدف ایجاد اشتغال برای قشر جوان چند سال پیش اقدام به راه اندازی تنها کارگاه قالیشویی شهرستان نیمروز کردم.

علیرضا نقدی با اشاره به اینکه این کارگاه برای ۳۵ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده، افزود: در ایام پایانی سال و با توجه به نزدیک شدن به نوروز روزانه بیش از ۵۰۰ فرش در دو شیفت کاری با دستگاه های اتوماتیک شستشو می شوند و پس از ۴۸ ساعت تحویل مشتریان می شود.

وی با بیان اینکه هزینه برق وسایر خدمات دولتی مدتی است که افزایش یافته ادامه داد: ما قالی را از درب منازل تحویل می گیریم واین درحالی است که افزایش قیمت سوخت و حمل ونقل مدتی است که باعث ایجاد مشکلاتی برای ما شده است.

وی گفت: همچنین ما برای شستشو از پودر و مایع «هیدرو» استفاده می کنیم که این مواد نیز مدتی است که گران شده است.

یکی از کارگران این کارگاه نیز با اشاره به مراحل شستشوی فرش گفت: در مرحله اول فرش به اتاق غبارگیری می رود و بعداز گرفتن غبار به وسیله دستگاه تکانده شده و به قسمت شستشو می رود وتوسط دستگاه سانترفیوژ ۹۵ درصد آب آن گرفته می شود و پس از خشک شدن کامل تحویل مشتریان می شود.

کمر درد وبیماری چشم از معایب کار قالیشویی است

عباس بیکی رفوکار فرش است که از ابتدای راه اندازی این کارگاه به این حرفه روی آورده است، وی نیز اظهار داشت: رفوگری کار بسیار سختی است چون باید ساعت ها بنشینید و به گره های قالی خیره شوید، بدون هیچ تحرکی که این کار باعث نرسیدن خون به پاها و پا درد می شود.

وی افزود: البته علاوه بر درد پاها با توجه به اینکه باید ساعت ها به قالی خیره شوید این عمل موجب فشار به چشم ها و در نتیجه ضعیف شدن آن ها می شود.

میلاد پیری نیز با اشاره به سابقه کار ۴ ساله خود در این کارگاه به خبرنگار مهر، گفت: کار ما ازصبح تا شب مانند ورزش اجباری است چون باید فرش ها را جابه جا کنیم اما ما همیشه شاکر خداوند هستیم که به ما قدرت و توان کار کردن داده است.

بدون شک راه اندازی چنین واحد هایی علاوه بر خدمات رفاهی وعمومی در شهر ها باعث اشتغالزایی جوانان نیز می شود که امیدواریم با توجه به مشکلات فراوان منطقه سیستان از جمله مشکل بیکاری حمایت و راه اندازی چنین کارگاه هایی در دستور کار باشد.