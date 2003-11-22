نمي توانيم رانندگان را مجبور به تعويض تاكسي هاي فرسوده كنيم

سيد جمال هاشمي عرب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : ارزان بودن قطعات ، مكانيك ساده و غير پيچيده پيكان موجب شده كه رانندگان تاكسي در 4 دهه گذشته با اين خود رو انس بگيرند و مسلم است كه جداكردن آنها از خودرويي كه دست كم 20 سال با آن زندگي كرده اند ، كار آساني نخواهد بود و اين اقدام نيازمند فرهنگسازي و توجيه بيشتر رانندگان تاكسي در اين زمينه است .

وي افزود : دولتمردان و مسوولين از تاكسيراني توقع دارند كه تاكسيراني ظرف چند ماه تمام تاكسي هاي فرسوده تاكسيراني را تعويض كنيم در حاليكه تاكسيراني يك سازمان دولتي مانند اتوبوسراني نيست و رانندگان نيز تا زمانيكه توجيه نشوند تمايلي به تعويض تاكسي فرسوده خود نخواهند داشت .

هاشمي عرب با بيان اينكه در حال حاضر قميت تاكسي سمند به 10 ميليون و 800 هزار تومان رسيده است ، اظهار داشت : بر اساس مصوبه هيات دولت 2 ميليون تومان بابت اوراق كردن تاكسي فرسوده ،1 ميليون تومان آورده رانندگان تاكسي و 7 ميليون تومان نيز به صورت وام با اقساط 120 هزار تومان در ماه براي تعويض تاكسي هاي فرسوده در نظر گرفته شده است .

وي افزود : در حال حاضر 100دستگاه تاكسي سمند در فرودگاه فعال هستند و همچنين تعدادي از رانندگان تاكسي هاي گردشي نيزبراي دريافت تاكسي سمند ثبت نام كرده اند كه اميدواريم بتوانيم ظرف ماه آينده تعدادي از تاكسي هاي سمند را نيزدر سطح شهر فعال كنيم .

مدير عامل تاكسيراني در خصوص كرايه تاكسي هاي سمند گفت : كرايه تاكسي هاي سمند از تاكسي هاي عادي بالاتر خواهد بود .