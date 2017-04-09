خبرگزاری مهر-گروه هنر: خانه موسیقی ایران از آن دسته نهادهای صنفی فعال در عرصه فرهنگ و هنر است که با توجه به الزامات، ضرورت ها و کارکردهایی که می توان برای آن در حوزه فعالیت های موسیقی کشور در نظر گرفت، همواره جزو پر چالش ترین نهادهای غیر دولتی مورد توجه هنرمندان، منتقدان و اهالی رسانه بوده است.

این نهاد صنفی که همراه با دیگر نهادهای صنفی حوزه هنر از جمله خانه تئاتر و خانه سینما رسیدگی به امور صنفی فعالان عرصه موسیقی را طبق اساسنامه خود بر عهده دارد طی سال های اخیر با حاشیه هایی روبه رو بود که پرداختن به این حاشیه های تمام نشدنی در این مجال نمی گنجد. به هر صورت خانه موسیقی در ماه های ابتدایی سالی که گذشت روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت؛ روزهایی که در نهایت روز یکشنبه ۱۳ تیر ماه سال ۹۵ منتج به انتخابات هیات مدیره جدید متشکل از حمیدرضا نوربخش، داود گنجه ای، هنگامه اخوان، سید محمد میرزمانی، مسعود شعاری، تقی ضرابی به عنوان اعضای اصلی و فرمان مرادی و رضا موسوی زاده به عنوان اعضای علی البدل و انتخاب آذر هاشمی به عنوان بازرس اصلی و پوژنگ پروازی به عنوان بازرس علی البدل شد.

پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره و البته انتخابات هیات مدیره های کانون های ۱۰ گانه خانه موسیقی هیات مدیره جدید با موضوعی به نام انتخاب مدیرعامل جدید مواجه شد آنهم در حالی که حمیدرضا نوربخش مدتی قبل از برگزاری انتخابات اعلام کرده بود تمایلی به پذیرش تصدی مدیرعاملی خانه موسیقی ندارد و دوست دارد این بار فقط در ترکیب هیات مدیره به فعالیت در نهاد صنفی خانه موسیقی مشغول باشد. به هر روی در آن روزها نام هایی چون سیدمحمد میرزمانی، فاضل جمشیدی و داود گنجه ای برای احراز پست مدیر عاملی مطرح شد اما گویا دست تقدیر روزگار به شدت به نام حمیدرضا نوربخش خواننده و مدرس گرایش بیشتری داشت و این چنین بود که بعد از فراز و نشیب های تقریبا سه ماهه ای که بر سر انتخاب مدیرعامل خانه موسیقی در رسانه ها و هیات مدیره مطرح بود، روز ۲۵ مهر ماه حمیدرضا نوربخش بار دیگر به عنوان مدیرعامل خانه موسیقی انتخاب شد.

خانه موسیقی به جهت درگیری کامل با ماجرای انتخابات هیات مدیره و مدیر عامل و انتخابات کانون های ۱۰ گانه غیر از رسیدگی به امور روزانه صنف و البته هفدهمین جشن خانه موسیقی عملا فرصت چندانی برای برنامه ریزی کلان پیرامون مسائل دیگر نداشت تا اینکه با برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده خانه موسیقی در ۱۶ آبان ۹۵ شورای عالی خانه موسیقی هم در دوره جدید انتخاب و محمدرضا شجریان، فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان، حسن ریاحی، داود گنجه ای معرفی شدند تا سال ۹۵ به نوعی سال تمام انتخاباتی برای خانه موسیقی باشد.

باید پذیرفت که خانه موسیقی فعلا تنها نهاد باسابقه در جریان فعالیت های صنفی هنرمندان موسیقی است و برآیند کاری آن باید به شکلی باشد که بتواند پاسخگوی نیازهای همه اهالی موسیقی در تمامی سلایق باشد؛ موضوعی که بهتر است مدیران این نهاد در سال ۹۶ به آن توجه بیشتری کرده و در محیطی آرام و بدون جنجال به حل و فصل اختلافات و مسایل مختلف بپردازند.

اما از این نگاه اجمالی پیرامون اتفاقات مهم خانه موسیقی در سال گذشته که بگذریم به هرترتیب بیان گزارشی از عملکرد این نهاد در سال ۹۵ و تبیین سیاست های پیش روی خانه موسیقی آن هم در ماه های پایانی دولت یازدهم ضرورتی انکارناپذیر برای ثبت در تاریخ است که حمیدرضا نوربخش طبق سنت سالانه گروه هنر خبرگزاری مهر مبنی بر گفتگو با مدیران این نهاد صنفی ضمن ارائه اخباری جالب توجه از کارهای آینده و ارائه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در سال گذشته، به برخی از حاشیه ها و حرف و حدیث هایی که پیرامون خانه موسیقی طی ماه های گذشته مطرح شد، پاسخ داد.

برگزاری انتخابات خانه موسیقی با حضور هیات نظارت دولتی

حمیدرضا نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های خانه موسیقی طی سال ۹۵ توضیح داد: خانه موسیقی در یک سال گذشته با توجه به سال انتخابات هیات مدیره و کانون های زیر مجموعه، برهه حساسی را پشت سر گذاشت که خوشبختانه همه چیز خیلی خوب پیش رفت و بالاخره تشکل جدید شکل گرفت و اعضای جدید وارد هیات مدیره شدند. ما امیدواریم با آمدن نیروهای جدید و افکار و ایده های نو شاهد یکسری تحولات در خانه موسیقی باشیم. البته این انتخابات بنا بود در سال ۹۴ انجام بگیرد اما با توجه به دلایلی که قبلا گفته شد انتخابات به تعویق افتاد. به هر حال ما اواخر بهار سال ۹۵ این کار را انجام دادیم که خیلی خوب پیش رفت و در مقایسه با انتخابات گذشته شاهد استقبال بیشتری از سوی اعضا بودیم. ضمن اینکه ما برای اولین بار انتخابات خانه را با نظارت هیات نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کردیم که این موضوع طبق نظر دوستانی بود که علاقه داشتند بر انتخابات خانه موسیقی نظارتی بیرونی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر برگزاری یک انتخابات پاک در خانه موسیقی بیان کرد: بعد از برگزاری انتخابات تا امروز بیشتر وقت هیات مدیره صرف برنامه ریزی و گفتگو برای اهداف کلان خانه موسیقی شده و امیدوارم در سال جدید وارد مرحله عملیاتی شویم تا ایده ها و مسائلی که درباره آن آسیب شناسی جدی صورت گرفته به فضای اجرایی برسد. این ایده ها و آسیب شناسی ها هم در چارچوب چالش ها و مسائل مربوط به فعالیت های موسیقایی کشور و مشکلات هنرمندان این عرصه است که در چند ماه گذشته فرصتی برای مطالعه و برنامه ریزی برای رفع آنها بود و امیدوارم با شروع سال وارد مرحله جدی از فعالیت های خانه موسیقی بشویم.

نوربخش ادامه داد: من امیدوارم در این دوره از فعالیت های هیات مدیره خانه موسیقی اتفاقات بسیار خوبی بیفتد و تمام تلاشمان این است بتوانیم مشکلات پیش روی هنرمندان را کم کنیم و ضمن توجه به مسائل رفاهی آنها، شرایط را برای تسهیل ساز و کارهای مربوط به تولید موسیقی ایجاد کنیم.

همه اتفاقات موسیقی از جمله کنسرت ها، تولیدات، آموزش و نظارت بر آموزش، مجوزها و همه شاخه های موسیقی باید زیر نظر صنف انجام شود عضو هیات مدیره خانه موسیقی با اشاره به شعار دولت در زمینه واگذاری امور به صنوف و روند تحقق آن و در حد شعار نماندن این مسایل بیان کرد: با توجه به شعار دولت یازدهم مبنی بر واگذاری امور به صنف، ما پیشرفت های خوبی در این راستا داشتیم. به عبارتی ما با عنایت به نیت و اراده دولت یازدهم به ویژه سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از برنامه نویسان فرهنگی دولت، امیدواریم این واگذاری ها مرحله به مرحله اتفاق بیفتد. به هر حال همه اتفاقات موسیقی از جمله کنسرت ها، تولیدات، آموزش و نظارت بر آموزش، مجوزها و همه شاخه های موسیقی باید زیر نظر صنف انجام شود و فکر می کنم خودِ بدنه موسیقی هم به این شکل راغب تر هستند چرا که در این روند کارهای آنها بهتر پیش می رود.

پاسخ آقای مدیر به حضور کم تعداد رای دهندگان در انتخابات

نوربخش در پاسخ به پرسشی مبنی بر حضور کم تعداد اعضای خانه موسیقی در انتخابات این دوره گفت: بنده صورت مساله ای را که شما به آن اشاره می کنید، قبول ندارم. زیرا مقوله انتخابات این دوره را باید در مقیاس با انتخابات دوره قبل بسنجیم نه در مقیاس تمامی اعضای خانه. دو سوم از اعضای ما در شهرستان زندگی می کنند که طبیعتا حضور تمامی آنها در انتخابات به این راحتی نیست که بخواهیم روی حضور حداکثریشان تمرکز کنیم. اگر بخواهیم انتخابات این دوره را در مقایسه با انتخابات قبلی بسنجیم باید گفت که نه تنها تعداد رای دهندگان کم نبوده بلکه ما در انتخابات تعدادی از کانون ها نیز افزایش تعداد رای دهنده داشتیم و فکر می کنم در هر کانونی فعالان آن عرصه حجم زیادی نیستند اما با این حال دیدیم که هنرمندان شاخصی در جریان انتخابات حضور جدی داشتند. ضمن اینکه باید به این موضوع توجه داشت که در همه انتخابات صنوف مختلف اعم از خانه تئاتر و خانه سینما ماجرا به شکلی بوده که همه واجدین شرایط خود را ملزم به شرکت در انتخابات نمی بینند. اگر این انفعال هم در تعدادی از اعضای خانه موسیقی وجود داشته باشد بازهم باید این سوال را از آنها کرد که «چرا حضور فعال تری ندارند؟»

اگر بخواهیم انتخابات این دوره را در مقایسه با انتخابات قبلی بسنجیم باید گفت که نه تنها تعداد رای دهندگان کم نبوده بلکه ما در انتخابات تعدادی از کانون ها نیز افزایش تعداد رای دهنده داشتیم این هنرمند بیان کرد: اتفاقا در همین فرصت‌هایی چون انتخابات از منتقدان انتظار می رود که در جریان انتخابات حضور جدی‌تری داشته باشند تا حداقل بتوانند در این قالب قانونمند منویات خود را بیان کرده و در این ساز و کار افرادی را که مدنظرشان است انتخاب کنند. به هر حال این روالی بوده که در همه سال های برگزاری انتخابات به همان شکل اتفاق افتاده، ضمن اینکه همانطور که قبلا هم اشاره کردم ما در این انتخابات بحث نظارت را داشتیم. کما اینکه در هیچ دوره از برگزاری انتخابات خانه موسیقی نیز هیچ گونه شک و شبهه ای وجود نداشته که دوستان از ساز و کار انتخابات ایرادی بگیرند.

هیات مدیره خانه موسیقی فقط باید فکر کند!

وی در جواب این سوال که آیا سابقه کم برخی از اعضای هیات مدیره در امور اجرایی و برنامه ریزی هنری خللی در برنامه ها و سیاستگذاری ها ایجاد نخواهد کرد؟ تصریح کرد: مگر در عرصه موسیقی تعداد هنرمندانی که به زعم شما تجربه های مدیریتی و اجرایی دارند، چند نفر است که حالا بگوییم «چرا در هر کانون هنرمندانی با سابقه مدیریتی وجود ندارد؟» اصلا مگر ما چند نفر متخصص اجرایی در هر کانون داریم که بگوییم چرا فلانی هست و فلانی نیست؟ از سوی دیگر من بر این باورم در مسیر کاری که در صنف اتفاق می افتد، اعضا با تجربه ها و مواردی رو به رو می شوند که می تواند در ادامه مسیر به آنها کمک کند. به همین جهت خیلی نباید گفت اگر هنرمندی عضو هیات مدیره خانه موسیقی است حتما باید کار اداری و تشکیلاتی هم بلد باشد. اعضای هیات مدیره افرادی هستند که به نمایندگی از اعضا آمده اند تا منافع آنها را پیگیری کنند بنابراین قرار نیست این عزیزان مدیران جایی بوده باشند که بخواهند بر آن اساس وارد هیات مدیره شوند. آنها قرار است که فقط مسایل بدنه صنف را پیگیری کنند.

مدیر عامل خانه موسیقی گفت: عزیزان ما در هیات مدیره، نمایندگان امینی هستند که خودشان از نزدیک دستی بر آتش دارند و با توجه به کارنامه درخشان و قابل تاملی که دارند از طرف عده ای مامور پیگیری خواسته های صنفی هنرمندان موسیقی هستند. اساسا نقش هیات مدیره در همه کانون های ما همین موضوعی است که به آن اشاره کردم. در عرصه کار اجرایی هم به هر حال خودِ من هستم و خوشبختانه تجربه و سابقه ای در حوزه کار مدیریتی و اداری دارم که بتوانیم از نظر ساز و کار اجرایی ماجرا را دنبال کنیم. بنابراین بنده معتقدم عزیزان در هیات مدیره صرفا باید فکر کنند و آنها قرار نیست چیزی را اجرا کنند. کارهای اجرایی دست ماست که ما خوشبختانه بلدیم.

مدیریت با کمک های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی و مذاکره با شورای اسلامی شهر تهران

نوربخش در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع بودجه و مشکلات تامین منابع مالی برای اداره خانه موسیقی و برنامه های دیگر این نهاد صنفی اشاره کرد و توضیح داد: اساسا کلمه بودجه، کلمه درستی برای منابع مالی خانه موسیقی نیست زیرا اگر قرار باشد ما بودجه ای را از دولت بگیریم تبدیل به بخشی از دولت می شویم. صنوف و موسسات غیردولتی فقط می توانند از دولت کمک دریافت کنند. از همان اول هم قرار نبوده نهادی مانند خانه موسیقی در ردیف بودجه دولتی قرار بگیرد زیرا اگر قرار باشد بودجه ای را دریافت کنیم طبیعتا باید به میزان همان بودجه ای که به خانه موسیقی می دهند، نظارت هم وجود داشته باشند که این به خودی خود خانه موسیقی را تبدیل به نهاد دولتی می کند. حتی اگر همین الان به ما اعلام کنند که به شما ردیف بودجه می دهیم ما و هر صنف دیگری مایل به آن نیستیم زیرا می خواهیم استقلال کاری داشته باشیم، اما از منظر «کمک هزینه» همه صنوف یک بخشی را به عنوان کمک از دولت و شهرداری دریافت می کند که در بخش شهرداری مبلغی به عنوان کمک هزینه مصوب شورای اسلامی شهر تهران به خانه تئاتر، خانه موسیقی، خانه هنرمندان ایران و خانه سینما پرداخت می شود. این رقم برای خانه موسیقی ۱۰۰ میلیون تومان در سال است که همه می دانند رقم بسیار ناچیزی است.

اگر همین الان به ما اعلام کنند که به شما ردیف بودجه می دهیم ما و هر صنف دیگری مایل به آن نیستیم زیرا می خواهیم استقلال کاری داشته باشیم وی در پایان این بخش از گفتگوی خود با خبرنگار مهر عنوان کرد: ما یک رقمی هم در قالب تفاهمنامه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم که در واقع در ازای انجام برخی از کارها و وظایف آنها انجام می گیرد. میزان این مبلغ هم بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان است که اکثر اوقات محقق نمی شود. بقیه منابع مالی خانه موسیقی هم به حق عضویت اعضا باز می گردد که متاسفانه در اکثر موارد توسط تعداد زیادی از اعضا پرداخت نمی شود. لذا در این شرایط است که ما دچار مشکل می شویم. یعنی شما نهادی مانند خانه موسیقی را تصور کنید که بخواهد با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان اداره شود. به نظر من در این شرایط اداره کردن چنین مجموعه ای بیشتر شبیه معجزه است که با توجه به هزینه های جاری اعم از کارمندان و نگهداری ساختمان و مسائلی از این دست فقط در حد روشن نگه داشتن یک چراغ باقی می ماند. به هر حال امیدواریم از این پس توجه بیشتری به خانه موسیقی شود. ضمن اینکه ما می دانیم دولت در تنگناهای اقتصادی قرار دارد. به هر صورت ما سال ۹۵ با جلساتی که در شورای اسلامی شهر با دوستان داشتیم تلاش داریم تا رقم ۱۰۰ میلیون تومانی کمک شهرداری را به ۲ برابر افزایش دهیم که امیدوارم این موضوع محقق شود.

ادامه دارد...