به گزارش خبرنگار مهر، هرچقدر ورزش اسکی و فدراسیون این رشته در ایران پرحاشیه باشند ستار صید بی حاشیه و منظم به تمریناتش ادامه می دهد. شاید همین بی حاشیه بودن باعث شد او موفق ترین اسکی باز ایران در سال ۹۵ باشد. آن قدر تمرین کرد که در خاموش ترین روزهای اسکی ایران موفق شد در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی جهان در فنلاند به رتبه ارزشمند چهارمی دست پیدا کند.

صید با این نتیجه نشان داد اسکی ایران حتی اگر یک سال بنا به هر دلیل تعطیل و عاری از هر مسابقه بود اما تمرینات شخصی و تسلیم نشدن که لازمه موفقیت هر قهرمان ورزشی است او را به هدفش رساند. ستار هرگز اسیر حاشیه نشد. خود را در پیچ و تاب اظهار نظرات مثبت و منفی و جهت گیری ها درگیر نکرد و تمرکزش را روی تمرینات انفرادی حتی خارج از اردوی نه چندان منظم تیم ملی گذاشت تا اینکه موفق شد حتی نسبت به دوره گذشته رقابتهای جهانی ۴ پله نیز در مرحله مقدماتی صعود کند.

او با فاصله نفر نخست رشته اسکی صحرانوردی است اما همچنان برای اول ماندن و کسب سهمیه المپیک می جنگد.البته سالها فعالیت در رشته دشوار و سنگین صحرانوردی از او یک چهره مبارز ساخته است مبارزی که حتی در سخت ترین شرایط هم گلایه ای نکرد و پا پس نکشید. گفتگوی خبرنگار مهر با مرد نخست صحرانوردی را می خوانید:

* خبرگزاری مهر: موفق شدی در رقابتهای جهانی فراتر از انتظار بدرخشی.از این مسابقات می گویی؟

- صید: مسابقه عالی بود. تمام تلاشم را کردم تا از دوره گذشته بهتر باشم. خیلی تمرین کردم و خوشبختانه به ثمر هم رسید. زمانی که یک اسکی باز می خواهد برای رقابتهای جهانی آماده شود حداقل باید ۸ ماه در سال اسکی کند.این یعنی ۱۲ هزار کیلومتر تمرین کرده باشی در حالی که مجموع تمرینات ما ۲۵۰۰ کیلومتر بود و فصل اسکی هم همانطور که می دانید هم خیلی کوتاه است و هم دیر شروع شد.اما به هر حال خدا را شاکرم که نتیجه نسبتا خوبی در قهرمانی جهان کسب کردم.

* چطور شد که اسکی باز شدی؟

- از بچگی می دویدم و در مسابقات مختلف دوومیدانی در بخش استقامت خیلی خوب نتیجه می گرفتم. با مشورت برادر و معلم ورزش مدرسه در تست های صحرانوردی شرکت کردم و با توجه به استقامت بالایی که داشتم از سال ۸۴ وارد این رشته شدم تا به صورت حرفه ای فعالیت کنم.

* صحرانوردی رشته دشواری است. چرا این رشته را از بین رشته های مختلف اسکی انتخاب کردی؟

- چون بدنم استقامتی بود و تمرینات هوازی زیادی داشتم این رشته برایم مناسب تر بود. من عاشق اسکی صحرانوردی هستم.

* به جز اسکی کار دیگری هم انجام می دهی؟

- کارهای آزاد هم دارم. البته بستگی دارد در آن سال برنامه خاصی داشته باشم یا نه.مثل مسابقات حساس و مهمی همچون المپیک.در آن صورت به صورت کامل در اختیار تیم و تمرینات ملی و انفرادی ام هستم.

* چرا بر خلاف بسیاری ازورزشکاران اسیر حاشیه نمی شوی؟

- من فقط به ورزش فکر می کنم. به این فکر می کنم که باید تمام توان و انگیزه ام را برای موفقیتم به کار ببندم.حاشیه فقط وقت و انرژی ورزشکار را هدر می دهد.

* آروزیت برای سال ۹۶؟

- در یک کلام بگویم: عاقبت به خیری همه جوانان

* اگر اسکی باز نمی شدی به چه حرفه ای مشغول می شدی؟

- اگر اسکی باز نمی شدم به تحصیلاتم ادامه می دادم و در رشته کامپیوتر به فعالیت می پرداختم.بعد از عمر قهرمانی ام در اسکی هم قطعا دوست دارم قله اورست را فتح کنم.به کوهنوردی علاقه زیادی دارم و تقریبا تمام قله های بلند ایران را فتح کرده ام.

* هنوز از کسی عیدی می گیری؟

- هر سال عیدی می گیرم آن هم از خدا. کاش المپیک بعدی را از خدا عیدی بگیرم. هم سهمیه و هم موفقیت در آن را.خدا همیشه به من لطف داشته است و این بزرگترین سرمایه من است.

* فدراسیون از تو حمایت می کند؟

- فدراسیون هر کاری از دستش بربیاید برایم انجام می دهد. افتخاری مدیر کاربلدی است. از قبل هم نسبت به او شناخت داشتم و فکر می کنم با تدبیری که دارد بتواند خدمت خوبی به اسکی کند.

* حرف پایانی شما؟

- آرزوی سالی پربار برای ورزش و اسکی ایران رادارم و بهترین ها را برای مردم کشورم از خداوند بزرگ خواستارم.سال نو را هم به همه هم میهنان عزیزم تبریک و شادباش عرض می کنم.