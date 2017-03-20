مراکز درمانی بوشهر آماده ارائه خدمت به مسافران نوروزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در شهرستان دشتی ضمن تبریک سال جدید اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی تمهیدات لازم برای رفاه حال مسافران عزیز به این استان اندیشیده است و مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز نیز به مردم و مسافران خدمات ارائه می شود، افزود: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در استان بوشهر آماده ارائه خدمات به مردم و مسافرین نوروزی هستند و حضور پزشکان به طور کامل با توجه به نوع تخصص الزامی شده است.

رئیسی از آماده باش ۲۲۰ پزشک متخصص در ایام نوروز در سطح استان خبر داد و گفت: بیش از ۲۲۰ پزشک متخصص در ایام تعطیلات آماده ارائه خدمات هستند و اورژانس جاده‌ای و هوایی به طور کامل در آمادگی به سر می‌برند.

وی خاطرنشان کرد: ۹ کمپ سلامت در استان بوشهر راه‌اندازی شده که با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام‌ شد، آمادگی داریم اگر نیاز باشد به صورت سیار کمپ‌هایی نیز در مکان‌هایی که پر بازدید است راه‌اندازی کنیم.