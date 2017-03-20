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۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۰۴

امام جمعه ارومیه:

همه باید اهتمام جدی برای عمل به فرمایش نوروزی رهبری داشته باشند

همه باید اهتمام جدی برای عمل به فرمایش نوروزی رهبری داشته باشند

ارومیه- نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در پیام نوروزی خود، اهتمام جدی برای عمل به فرمایش نوروزی مقام معظم رهبری را وظیفه همه مسئولان و مردم در سال جدید عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در پیام نوروزی خود آورده است: رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود، نکات مهمی را بیان کردند و در فرمایشات ابتدای سال نیز بیانات مهمی را گوشزد می کنند که باید برای عمل به این فرمایشات تمام توان خود را به کار بگیریم.

وی با اشاره به تقارن حلول سال جدید با ایام پربرکت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) افزوده است: امیدواریم با استعانت از برکت این میلاد، سال ۹۶ سالی همراه با توفیق و کسب رضایت الهی برای همه مردم ایران به ویژه مردم آذربایجان غربی باشد.

در این پیام همچنین آمده است: درک سال جدید از جمله نعمت های الهی برای ما مردم ایران و آذربایجان غربی است که باید این نعمت الهی را قدر بدانیم و با همه توان شکرگزار موهبت های خدادادی باشیم.

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی، امسال را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری فرمودند.

کد مطلب 3936462

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