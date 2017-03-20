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۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

دبیر ستاد انتخابات استان سمنان:

۱۵۳نفر در انتخابات شورای اسلامی استان سمنان ثبت نام کردند

۱۵۳نفر در انتخابات شورای اسلامی استان سمنان ثبت نام کردند

شاهرود - دبیر ستاد انتخابات استان سمنان، گفت: در نخستین روز از ثبت نام داوطلبان حضور در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان، ۱۵۳نفر ثبت نام کردند.

محمد متقی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به آخرین آمار ثبت نام شدگان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان سمنان، بیان داشت: در پایان روز نخست ۱۵۳نفر شامل ۱۳۸مرد و ۱۵زن در حوزه های انتخابیه مختلف ثبت نام کردند.

وی افزود: در سطح استان سمنان مجموعا در ۳۲۸شهر و روستا انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد که این عدد ۳۰۸ روستا و ۲۰ شهر را شامل می شود.

دبیر ستاد انتخابات استان سمنان، گفت: با توجه به اینکه نخستین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات به اتمام رسیده نمی توان آمار تفکیکی شهرستان ها را ارائه کرد اما بیشترین استقبال طبیعتا در سمنان، شاهرود و دامغان با توجه به جمعیت بیشتر این شهرها، بوده است.

مقتی بیان داشت: تمامی بخشداری ها و فرمانداری های سطح استان سمنان از هشت صبح تا چهار بعد از ظهر آماده نام نویسی از داوطلبان حضور در انتخابات هستند.

وی افزود: آخرین مهلت ثبت نام ششم فروردین ۹۶ است و هنوز برای تمدید آن بخشنامه ای ارائه نشده است.

کد مطلب 3936466

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