به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اين هفته ضمن بررسي طرح منع شكنجه و طرح دفاع از حقوق متهمان و محكومان به بررسي طرحهاي حل اختلافات خانوادگي ، طرحهاي ارجاعي شور اول و طرح اصلاح موادي از قانون مدني مي پردازد.
اين كميسيون همچنين در جلسه روز دوشنبه 3/9/82 رسيدگي به سوال جمعي از نمايندگان از وزير دادگستري و بررسي سوال"مروت الله پرتو" نماينده قيدار و خدابنده از وزير دادگستري را نيز در دستور جلسات اين هفته خود دارد.
اين هفته در كميسيون قضايي وحقوقي مجلس
طرح الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه بررسي ميشود
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اين هفته طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و هر نوع مجازات يا رفتار خشن غير انساني و تحقيرآميز را مورد بررسي قرار ميدهد.
کد مطلب 39365
نظر شما