۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۵۲

اين هفته در كميسيون قضايي وحقوقي مجلس

طرح الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه بررسي ميشود

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اين هفته طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و هر نوع مجازات يا رفتار خشن غير انساني و تحقيرآميز را مورد بررسي قرار ميدهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اين هفته ضمن بررسي  طرح‌ منع شكنجه و طرح دفاع از حقوق متهمان و محكومان به بررسي طرحهاي حل اختلافات خانوادگي ، طرحهاي ارجاعي شور اول و طرح اصلاح موادي از قانون مدني مي پردازد.
اين كميسيون همچنين در جلسه روز دوشنبه 3/9/82 رسيدگي به سوال جمعي از نمايندگان از وزير دادگستري و بررسي سوال"مروت الله پرتو" نماينده قيدار و خدابنده از وزير دادگستري را نيز در دستور جلسات اين هفته خود دارد.
