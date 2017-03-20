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۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۱۳

معاون سیاسی استانداری البرز خبر داد:

ثبت‌نام ۴۱۵ نفر در انتخابات شوراهای البرز/استقبال چشمگیر است

ثبت‌نام ۴۱۵ نفر در انتخابات شوراهای البرز/استقبال چشمگیر است

کرج - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: تا پایان نخستین روز از ثبت‌نام داوطلبان شوراهای شهر و روستا در استان ۴۱۵ نفر ثبت‌نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی عصر دوشنبه از ثبت‌نام ۴۱۵ داوطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستای استان خبر داد و گفت: استقبال داوطلبان برای ثبت‌نام چشمگیر بوده است.

به گفته حقیقی تعداد داوطلبان انتخابات شوراها در کرج بیش از دیگر شهرستان‌های استان بوده است به‌طوری‌که در این شهرستان ۱۵۷ نفر شامل ۱۲۹ نفر شهری، ۱۵ نفر بخش مرکزی و ۱۳ نفر بخش آسارا ثبت‌نام کرده‌اند.

وی تعداد داوطلبان ثبت‌نام‌شده در شهرستان فردیس را ۵۲ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۵۰ نفر شهری و ۲ نفر در مشکین‌دشت ثبت‌نام کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز تعداد داوطلبان ثبت‌نام‌شده در شهرستان ساوجبلاغ را ۱۴۳ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۴۴ نفر شهری، ۴۶ نفر در بخش مرکزی، ۲۷ نفر بخش چهارباغ و ۲۶ نفر بخش چندار مراحل ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

حقیقی اضافه کرد: در شهرستان اشتهارد ۱۲ داوطلب مراحل ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند که از این تعداد سه نفر شهری و ۹ نفر نیز در بخش پلنگ‌آباد بوده است.

به گفته وی در شهرستان نظرآباد ۱۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۵ نفر شهری، ۳ نفر در بخش مرکزی و ۱ نفر در بخش تنکمان بوده است.

حقیقی تعداد داوطلبان ثبت‌نام‌شده در شهرستان طالقان را ۳۲ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۵ نفر در شهری، ۱۶ نفر بخش مرکزی و ۱۱ نفر در بالا طالقان بوده است.

کد مطلب 3936515

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