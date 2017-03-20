پوشش کامل امداد هوایی در کشور/ دو راه ارتباطی مردم با هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی با حضور در پایگاه امداد و نجات شهدای گلسار شهرستان ساوجبلاغ، سال جدید را در کنار نیروهای داوطلب تحویل کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر ضمن تبریک سال نو به نیروهای هلال احمر و هموطنان، با بیان اینکه امسال سومین سالی است که بر سر سفره هفت سین امدادگران و نجاتگران جوان و داوطلب حضور دارد، گفت: درواقع همه ما سر سفره جمعیت هلال احمر؛ این نهاد مردمی خوشنام؛ بزرگ شدیم. من به عنوان یک هلال‌احمری و به واسطه دو نسل پیشین خانواده‌ام که از اعضای جمعیت هلال احمر بودند به این جمعیت مقدس و خدوم ملحق شدم و از این بابت بسیار خوشحالم که عضوی از این خانواده بزرگ هستم.

وی با تاکید براینکه بخشی از خدمات امدادگران و داوطلبان به پای ما نوشته می‌شود، افزود: در گوشه گوشه ایران اسلامی، صحنه های بسیاری قابل مشاهده است و گزارش های زیادی به دست ما می‌رسد که همگی حاصل خدمات خواهران و برادران امدادگر است و همین موضوع هم جمعیت هلال‌احمر را به یکی از محترم ترین بخش های جامعه تبدیل کرده است.

ضیائی با بیان اینکه اقدامات و خدمات یکایک امدادگران و نجاتگران برای ما اهمیت دارد، گفت: علاوه بر خدماتی که امدادگران و نجاتگران ارائه می‌دهند، خود امدادگران و نجاتگران هم برای ما مهم هستند، چراکه هدفی به جز خدمت ندارند و به مردمی که در بحرانی ترین نقاط به کمک نیاز دارند بی هیچ انتظار و توقعی خدمات ارائه می‌دهند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر این جمله «خدا کند کسی که آسیب می‌بیند با یک امدادگر و نجاتگر هلال‌احمر برای دریافت کمک برخورد کند» بیان کرد: این جمله مصداق واقعیت است، چراکه امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر کمک توام با مهربانی را در آستین دارند و با اختیار خود و نه تنها بر حسب وظیفه بر زیبایی این نوع کمک‌ها دامن می‌زنند.

وی با بیان اینکه ما با تمام توان در خدمت هستیم تا از امدادگران و نجاتگران حمایت کنیم، گفت: ما نباید به بیرون از مجموعه نگاه کنیم و باید همه اقدامات را خودمان و همین لحظه کنونی انجام دهیم؛ درحقیقت نباید فرصت را از دست داد. من تا زمانی که هستم خدمت می‌کنم و تا پایان عمر امدادگر خواهم بود.

ضیائی همچنین تاکید کرد: همه ما خانواده هستیم و هر کسی در گوشه‌ای از این کشور آسیب ببیند همه ما ناراحت می‌شویم، به همین دلیل از همه مردم می‌خواهیم تا مراقب خود باشند.

آماده باش همه جانبه هلال احمر در ایام نوروز

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به بازدیدهای نوروزی خود اظهارداشت: ما در ادامه بازدیدهایی که از ٢٥ اسفند ۹۵ برای بررسی آمادگی جمعیت هلال‌احمر شروع کردیم، افتخار پیدا کردیم تا حلول سال جدید را با امدادگران و داوطلبان جوان پایگاه امدادونجات گلسار جشن بگیریم.

ضیائی با تاکید بر اینکه جمعیت هلال‌احمر توان فوق العاده‌ای را برای ایام نوروز بکار گرفته است، افزود: این آمادگی نسبت به سال قبل بیشتر شده و برنامه های مهمی را در دستور کار قرار دادیم.

افزایش دو برابری پایگاه های امدادی هلال احمر

وی، پوشش کامل امداد هوایی کشور در سال جدید را از ویژگی‌های مهم این برنامه ها دانست و گفت: امسال سعی کردیم در سراسر کشور خدمات امدادهوایی را داشته باشیم تا در صورت وقوع حادثه از طریق امدادهوایی هم در حالت آماده باش قرار گرفته باشیم.

ضیائی با تاکید بر اینکه ظرفیت پایگاه‌های جمعیت بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است، گفت: در این طرح ۵۰ هزار داوطلب و جوان با ما همکاری می‌کنند که از این تعداد ۲۰ هزار جوان در این دوره علاوه بر تمرین مسئولیت اجتماعی خویش، یک اقدام جدی را انجام می‌دهند که آن هم کمک و ارائه خدمات به مردم است.

به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر، مردم از طریق دو راه ارتباطی شماره تلفنن ١١٢ و دانلود نرم افزار EOC موبایل که در فاز اول مختص گوشی های اندروید است؛ از سایت جمعیت هلال‌احمر به آدرس rcs.ir می‌توانند از خدمات این جمعیت بهره‌مند شوند.