غلامرضا سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در تاریخ ۲۹ اسفند ۹۵، تعداد ۳۵ هزار و ۱۶ نفر از جاذبه های تاریخی، تفریحی و توریستی استان بازدید کردند، اظهار داشت: از این تعداد یک هزار و ۸۶۶ نفر ازقلعه تاریخی فلک الافلاک خرم آباد بازدید کرده اند.

وی افزود: همچنین آمار اقامت مسافران نوروزی در همین روز ۷ هزار و ۴۷۵ نفر شب بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان ادامه داد: این تعداد مسافر و گردشگر در هتل ها، هتل آپارتمان، اقامتگاه های موقت، تاسیسات اقامتی آموزش و پرورش، مهمانسراهای ادارات، خوابگاه های دانشجویی و سایر اماکن اقامتی اسکان داده شده اند.