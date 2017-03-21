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۱ فروردین ۱۳۹۶، ۶:۱۵

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان:

۳۵ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری لرستان بازدید کردند

۳۵ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری لرستان بازدید کردند

خرم آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از بازدید ۳۵ هزار و ۱۶ نفر از جاذبه های تاریخی، تفریحی و توریستی این استان خبر داد.

غلامرضا سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در تاریخ ۲۹ اسفند ۹۵، تعداد ۳۵ هزار و ۱۶ نفر از جاذبه های تاریخی، تفریحی و توریستی استان بازدید کردند، اظهار داشت: از این تعداد یک هزار و ۸۶۶ نفر ازقلعه تاریخی فلک الافلاک خرم آباد بازدید کرده اند.

وی افزود: همچنین آمار اقامت مسافران نوروزی در همین روز ۷ هزار و ۴۷۵ نفر شب بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان ادامه داد: این تعداد مسافر و گردشگر در هتل ها، هتل آپارتمان، اقامتگاه های موقت، تاسیسات اقامتی آموزش و پرورش، مهمانسراهای ادارات، خوابگاه های دانشجویی و سایر اماکن اقامتی اسکان داده شده اند.

کد مطلب 3936609

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