تردد در جاده های استان قزوین روان است

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه در اولین روز از سال جدید حرکت در جاده های استان بخوبی صورت می گیرد و هیچ مشکلی در تردد نداریم.

وی افزود: با حضور موثر پلیس در محورهای مواصلاتی استان در مدت ۲۴ ساعت گذشته حادثه منجر به فوت در جاده ها نداشتیم و امیدواریم با رعایت مقررات و توجه رانندگان به توصیه های پلیسی تا پایان تعطیلات هم حادثه ای را شاهد نباشیم.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: ترافیک در محور آزادراه قزوین به رشت و قزوین به زنجان نیز نیمه سنگین اما روان است.

وی گفت: در مسیر آزادراه کرج به قزوین هم علیرغم سنگینی تردد هیچ مشکلی نداریم و رفت و آمد خودروها روان است.

سرهنگ بیگلری در ادامه با توصیه به رانندگان برای حرکت توام با احتیاط اظهارداشت: با توجه به شلوغی جاده ها برای جلوگیری از هرگونه حادثه ای انتظار داریم با صبر و حوصله رانندگی کنند و پس از هر دو ساعت رانندگی با توقف در مسیرهای مشخص شده حداقل ۱۵ دقیقه استراحت کرده و سپس ادامه مسیر دهند.

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: همچنین توقف در مسیر اضطراری جاده ها و آزادراه ها ممنوع است و در صورت نیاز لازم است با نصب علائم هشدار دهنده و ایمنی اقدام به توقف کوتاه کنند.

بیگلری یادآورشد: از رانندگان درخواست می کنیم برای داشتن سفری ایمن به نکات ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه کرده و با سرعت مطمئن در جاده ها تردد کنند.

وی گفت: بیشترین حواث ناشی از سرعت و سبقت غیرمجاز، بی توجهی به جلو و خواب آلودگی رانندگان است که از رانندگان انتظار داریم در سفرها با احتیاط حرکت کرده و به مقررات توجه کنند.