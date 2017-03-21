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۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی خبر داد:

حضور ۶۶ هزار نفر در مراسم تحویل سال در بقاع متبرکه خراسان جنوبی

حضور ۶۶ هزار نفر در مراسم تحویل سال در بقاع متبرکه خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: مراسم لحظه تحویل سال در جوار ۳۹ بقعه متبرکه شاخص خراسان جنوبی با حضور ۶۶ هزار و ۶۲۲ نفر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید، اظهار داشت: مردم متدین خراسان جنوبی سال جدید خود را با معنویت در کنار بقاع متبرکه و امامزادگان آغاز کردند.

وی افزود: مراسم تحویل سال جدید در ۳۹ بقعه متبرکه از استان از سوی این اداره‌کل تدارک دیده شده بود که نزدیک به ۶۶ هزار و ۶۲۲ نفر در مراسم سال تحویل در بقاع و امام زادگان حضور پیدا کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی بیان داشت: این مراسم در جای جای استان پهناور خراسان جنوبی با برنامه‌های جانبی از قبیل اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، قرائت زیارت آل یاسین، نقاره‌خوانی، پخش مستقیم سخنان مقام معظم رهبری و پخش مراسم سال تحویل در حرم مطهر رضوی همراه بود.

حجت‌الاسلام هاشمی تصریح کرد: همچنین در ۳۰ اسفند ۹۵ نزدیک به ۵ هزار و ۹۲۳ نفر از زائران در امام زادگان و بقاع متبرکه خراسان جنوبی اسکان یافتند.

 وی بیان کرد: طرح آرامش بهاری ر راستای نظم بخشیدن به برنامه‌های فرهنگی بقاع متبرکه در ایام نوروز و افزایش معنویت این فضاها اجرا می شود.

کد مطلب 3936893

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