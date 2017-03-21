حضور ۶۶ هزار نفر در مراسم تحویل سال در بقاع متبرکه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید، اظهار داشت: مردم متدین خراسان جنوبی سال جدید خود را با معنویت در کنار بقاع متبرکه و امامزادگان آغاز کردند.

وی افزود: مراسم تحویل سال جدید در ۳۹ بقعه متبرکه از استان از سوی این اداره‌کل تدارک دیده شده بود که نزدیک به ۶۶ هزار و ۶۲۲ نفر در مراسم سال تحویل در بقاع و امام زادگان حضور پیدا کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی بیان داشت: این مراسم در جای جای استان پهناور خراسان جنوبی با برنامه‌های جانبی از قبیل اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، قرائت زیارت آل یاسین، نقاره‌خوانی، پخش مستقیم سخنان مقام معظم رهبری و پخش مراسم سال تحویل در حرم مطهر رضوی همراه بود.

حجت‌الاسلام هاشمی تصریح کرد: همچنین در ۳۰ اسفند ۹۵ نزدیک به ۵ هزار و ۹۲۳ نفر از زائران در امام زادگان و بقاع متبرکه خراسان جنوبی اسکان یافتند.

وی بیان کرد: طرح آرامش بهاری ر راستای نظم بخشیدن به برنامه‌های فرهنگی بقاع متبرکه در ایام نوروز و افزایش معنویت این فضاها اجرا می شود.