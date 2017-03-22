۲۱۶۷ ماموریت ویژه پزشکی در مازندران انجام شد

یحیی صالحی طبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام دو هزار و ۱۶۷ ماموریت های پزشکی اظهار داشت: از این میزان، هزار و ۵۸۴ ماموریت غیر تصادفی و ۵۸۳ ماموریت تصادفی بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای طرح نوروزی تا روز دوم فرودین ماه بیش از ۱۱ هزار پذیریش در اورژانس های پیش بیمارستانی داشتیم اظهار داشت: شمار پذیرش در این مراکز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی با اظهار اینکه نسبت به افزایش پزشک در مراکزی که با ازدحام مراجعان روبرو بودند اقدام کردیم گفت: اورژانس ها و مراکز بهداشتی نسبت به پوشش مناطق صعب العبور اقدام می کنند و تاکنون گزارشی درباره آنکال ارائه نشده است.