هلال احمر مازندران به ۱۰۰ هزار مسافر نوروزی خدمات رسانی کرد

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمان اجرای طرح های نوروزی جمعیت هلال احمر استان در ۲۵اسفند تا اول فروردین ۹۶ بیش از ۱۰۰ هزار نفر از گردشگران و مسافرین نوروزی با مراجعه به پایگاهها و پست‌های مزبورخدمات لازم را دریافت کردند.

وی افزود: در همین راستا ۸۵هزار و ۷۰۸ نفر با مراجعه به ایستگاههای ایمنی و راهنمایی مسافرین،دو هزارو ۵۰۶ نفر با مراجعه به ایستگاههای سلامت،دوهزار و ۲۶۳ نفر با مراجعه به خیمه‌های نماز، دوهزار و۵۰۲ نفر با مراجعه به فضای دوستدارکودک،سه هزار و ۳۵نفر از خدمات طرح سحاب و ۲۱ نفر نیز با مراجعه به ایستگاه‌های طرح داوطلب یار خدمات مورد نیاز را دریافت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران افزود: تاکنون بیش از ۶۵ هزاربسته فرهنگی، بروشور های امدادی و اطلاع رسانی و نقشه راه‌ها و اماکن تفریحی و تاریخی بین مسافرین نوروزی توزیع شد.

اکبری گفت: بیش از ۷۱۱ نفر عضو جوان جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات مزبور در پست‌های ایمنی و سلامت مشارکت داشتند.

وی، با اشاره به پوشش امدادی ۱۱۲ حادثه از آغاز طرح‌های نوروزی این جمعیت در ۲۵ اسفندتا روز اول فروردین ۹۶ گفت:امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان مستقر در پایگاهها و پست های امداد و نجات نیز موفق شدند خدمات لازم را به ۴۸ حادثه جاده ای،یک حادثه کوهستان و۶۳ فقره نیازامدادی مراجعین به پایگاههای مزبور ارائه کنند که انتقال ۴۸ نفر به مراکز درمانی و ارائه خدمات درمان سرپایی به ۳۵۳ نفر از جمله این اقدامات بوده است.

اکبری گفت: در این عملیات‌ها ۵۰۷نفراز امدادگران و نجاتگران در قالب ۱۳۸ تیم مجهز امدادی با بکارگیری و ۷۲دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی مشارکت داشتند.