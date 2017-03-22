آمادگی کامل همدان برای میزبانی شایسته از مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر چهارشنبه در بازدید از ستاد اسکان و تسهیلات نوروزی شهرداری همدان با تبریک سال جدید به مردم و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه خدمات ارائه شده به مسافران نوروزی در شهر همدان هر سال بهتر از سال قبل است.

وی با بیان اینکه با تدابیر صورت گرفته امسال تمام دستگاه هایی که به نوعی خدمات سفر ارائه می دهند در ستاد اسکان و تسهیلات نوروزی شهرداری همدان مستقر شده اند، گفت: خدمات به صورت جامع و مناسب به مسافران ارائه می شود.

تعالی با تاکید بر اینکه تمرکز ارائه خدمات در یک مجموعه انجام امور را سرعت می بخشد، گفت: براساس پیش بینی ها همدان در هفته دوم تعطیلات نوروزی شاهد حضور بیشتر مسافران است.

فرماندار همدان به بهبود شرایط آب و هوایی همدان در هفته دوم تعطیلات نوروزی اشاره کرد و گفت: آمادگی لازم برای میزبانی شایسته از مسافران در همدان وجود دارد.

وی با اشاره به آمار پذیرش مسافران طی روزهای گذشته عنوان کرد:۵۰ درصد اسکان مسافران در مدارس و مجموعه های تحت پوشش آموزش و پرورش انجام می شود و طبق گزارش دریافتی ظرفیت پذیرش در این مجموعه تکمیل است که این امر نشان دهنده استقبال خوب مسافران از شهر همدان است.

وی همچنین با بیان اینکه شهرداری همدان اقدامات بسیار خوبی را برای معرفی مفاخر و مشاهیر همدان انجام داده و با نصب المان های مناسب فضاسازی شهر را به نحو مطلوب به انجام رسانده است، گفت: ستاد اسکان و تسهیلات نوروزی شهرداری همدان نیز طراوت و زیبایی خاصی دارد و مسافران در ورود به این مجموعه ابراز رضایت دارند.

تعالی با بیان اینکه ارائه خدمات متمرکز با محوریت شهرداری همدان نقطه قوت برنامه های استقبال از مسافران در نوروز امسال است، گفت: خدمات خوبی در زمینه اطلاع رسانی و شناساندن همدان با راه اندازی تورهای گردشگری به مسافران ارائه می شود که در این راستا از دست اندرکاران برنامه ها از جمله شهرداری، میراث فرهنگی، هلال احمر و آموزش و پرورش همدان قدردانی می کنم.

وی همچنین در ادامه به برنامه های شهرستان همدان در راستای تحقق شعار امسال اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از رویکردهای ما در برنامه ریزی ها تدابیری است که مقام معظم رهبری هر سال در قالب شعار اعلام می کنند، گفت: توجه به رونق اقتصاد و اشتغال از مسائل مهم در حوزه کاری خواهد بود.

وی تاکید کرد: مدیریت ارشد استان همدان با همکاری فرمانداران برای رونق اشتغال تلاش می کنند.