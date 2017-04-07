افزایش مالیات بر واردات باعث رونق بازار داخلی صنایع دستی شد

نیلوفرجوان هنرمند سراجی سنتی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این که برگزاری بازارچههای فروش صنایع دستی در ایام نوروز چه فرصتهایی را دراختیار هنرمندان و فعالان این حوزه قرار میدهدگفت: شب عید وایام نوروز است به علت وجود بازدید کنندگان از شهرهای مختلف هنرمندان فروش قابل توجهی خواهند داشت شهروندان ایرانی جذب میشوند و از صنایع دستی به عنوان سوغات استفاده میکنند در ایام نوروز فروش کالا بسیار بالاست شهروندان اکثرا خرید نوروزی دارند و در هرسال معمولا یکسری کار جدید ارایه میشود. بازارچهها به هرحال بازدید کنندههای خاص خود را دارند و البته فصل خرید و تبلیغات مناسب نیزقطعا در فروش تاثیرگذار است با تبلیغات میتوان تعداد شهروندان بیشتری را به این بازارچهها جذب کرد.
وی با اشاره بر این مطلب که وجود غرفههای متعدد عرضه محصولات صنایع دستی تا چه اندازه میتواند در فرهنگسازی صنایع دستی موثر باشد افزود: برای من هنرمند با توجه به تجربه ای که داشتم ایام نوروز خیلی از کسانی که مشغول به کار هستند زمان کاری آزاد تری دارند و با این کار آشنایی بیشتر پیدا میکنند، خیلی وقتها خریدارانی که برای درخواست کالای هنرمند مراجعه میکنند از طریق این بازارچهها است که در طی سال ارتباط گرفته و شروع به کار کرده اند به نوعی دست تولید کننده در دست خریدار قرار داده میشود.
جوان با اشاره بر طرح یکسان سازی بازارچههای نوروزی که معاونت صنایع دستی برای نوروز ۹۶ آن را با تمرکز بیشتری انجام میدهد گفت: یکسانسازی در دید مشتری تاثیر زیادی دارد اطمینان میدهد که از یک چیزی مثل فروشگاههای زنجیره ای خرید میکند در دید مشتری این اطمینان به وجود میآید که قیمت و کیفیت یکی است و کالایی را میخرد که پشتیبانی میشود و کیفیت دارد و درشهرهای مختلف یکسان است ولی کمیزمان براست که در دید مشتری جا بیفتد.
وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به برگزاری ۷۰۰۰ بازارچه در سراسر کشور میتوانیم انتظارداشته باشیم که درایام نوروز جشنواره بزرگ صنایع دستی ایرانی داشته باشیم گفت: جشنوارهها معمولا خیلی کم در کشور برگزار میشوند اما کیفیت نسبت به سالهای گذشته مهم است و تنها جشنواره ثابتی که هرساله در این حوزه برگزار میشود ۲۰ خرداد ماه است که بسیار موفق عمل میکند. از دیگر اقدامات سودمند در این رابطه ایجاد بازارچههای دائمیصنایع دستی در استانهای کشور است که به صورت دائمیبه عرضه صنایع دستی بپردازند که بسیار به توسعه صنایع دستی کمک میکند.
جوان ادامه داد: اما بازارچههای سراسری در استانها که با نوروز بهعنوان یکی از جشنهای بزرگ ایران که به نوعی سنتی هم هست همزمانی دارد، میتواند با معرفی بهتر و کامل تر محصولات با کیفیت ایرانی در ذهن شهروندان بیشتر باقی بماند و به نوعی تشویقی برای مراجعه مردم به بازارچههای دائمی آن استانها در دیگر ایام سال نیز باشد.
وی در زمینه اقدامات لازم برای بهبود کیفیت برگزاری بازارچههای دائمیو موقت پیشنهاد کرد: برای برگزاری نمایشگاه با کیفیت بالا تبلیغات بسیار مفید است نمایشگاههای صنایع دستی معمولا تبلیغات مناسب ندارند و فروش صنعتگران پایین میآید. همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ویژه معاونت صنایع دستی که خود متولی این امر است در این حوزه کمک بسیار مهمیاست که به رونق بیشتر بازارچهها به ویژه در دیگر ایام سال کمک میکند.
جوان در ارتباط با افزایش مالیات بر واردات کالاهای صنایع دستی خارجی و تاثیر آن بر بازار داخلی فروش صنایع دستی گفت: در زمینه کار منسوجات چرمیباید گفت از زمانی که مساله اقتصاد مقاومتی دیده شد کارما بازار بهتری پیدا کرد به همین دلیل از واردات منسوجات چرمی به ایران ممانعت شد چراکه مواد اولیه منسوجات چرمی در داخل کشور تولید میشود؛ در نتیجه با تولید مواد اولیه و خود محصولات چرمی در داخل کشور، قیمتها کاهش پیدا کرد و به ثبات رسید علاوه بر آن مردم به خرید و مصرف بیشتر کالای ایرانی روی آوردند که قطعا درکار ما بسیار تاثیرگذار بود.
