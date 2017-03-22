به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان به همراه سعید رازانی دادستان خرم آباد ظهر امروز از روند ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ستاد انتخابات این شهرستان بازدید کردند.

بر اساس این گزارش، تا ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه یکم فروردین ماه به طور دقیق ۷۳۴ نفر به فرمانداری ها و بخشداری ها برای ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مراجعه کرده اند که از این تعداد ۳۲۰ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و ۴۱۴ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی روستاها ثبت نام کرده اند.

ثبت نام کاندیداها هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰ عصر انجام می شود و روند ثبت نام داوطلبان از ۳۰ اسفندماه ۹۵ شروع شده و تا پایان وقت اداری ششم فروردین ماه ادامه دارد.