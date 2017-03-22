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۲ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۴۸

ظهر چهارشنبه؛

رئیس‌کل دادگستری لرستان از ستاد انتخابات شوراهای اسلامی بازدیدکرد

رئیس‌کل دادگستری لرستان از ستاد انتخابات شوراهای اسلامی بازدیدکرد

خرم آباد- رئیس کل دادگستری لرستان به همراه دادستان خرم آباد از ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرم آباد بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان به همراه سعید رازانی دادستان خرم آباد ظهر امروز از روند ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ستاد انتخابات این شهرستان بازدید کردند.

بر اساس این گزارش، تا ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه یکم فروردین ماه به طور دقیق ۷۳۴ نفر به فرمانداری ها و بخشداری ها برای ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مراجعه کرده اند که از این تعداد ۳۲۰ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و ۴۱۴ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی روستاها ثبت نام کرده اند.

ثبت نام کاندیداها هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰ عصر انجام می شود و روند ثبت نام داوطلبان از ۳۰ اسفندماه ۹۵ شروع شده و تا پایان وقت اداری ششم فروردین ماه ادامه دارد.

کد مطلب 3937413

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