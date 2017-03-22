انتقاد تلویحی لاوروف از حملات رژیم صهیونیستی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه طی سخنان امروز خود به شکلی طعنه آمیز و تلویحی از حملات و تجاوز هفته گذشته جنگنده های رژیم صهیونیستی به خاک سوریه انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، لاوروف با تاکید بر اینکه مسکو پیشتر در خصوص همکاری با رژیم صهیونیستی در جنگ سوریه به توافق رسیده، به شکلی تلویحی از حملات انجام شده توسط اسرائیل انتقاد کرد.

وزیر خارجه روسیه گفت که پیشتر و در جریان سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسکو، دو طرف بر سر این موضوع با یکدیگر توافق کرده اند و افزود: ما برای سنجش پایبندی شرکای اسرائیلی خود به این توافق ها، بر اساس عمل (طرف مقابل) قضاوت می کنیم و نه به سخن (آنها).

گفتنی است که جنگنده های متجاوز اسرائیل پنج روز قبل چندین نقطه از خاک سوریه در نزدیکی مرز با سرزمین های اشغالی را مورد هدف قرار دادند.

«یسرائیل کاتز»، وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی دلیل انجام این حمله را جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته به لبنان و حزب الله عنوان کرد.

«آویگدور لیبرمن»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در سخنانی جداگانه مدعی شد که آن دسته از سامانه های دفاعی که در خاک سوریه و علیه جنگنده های رژیم صهیونیستی مستقر شده بودند، در این حملات از بین رفته اند.