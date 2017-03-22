سردار محمد قنبری روز چهارشنبه در حاشیه دیدار از ایستگاه های نوروزی پلیس در شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰ واحد گشتی امنیت انتظامی و ترافیکی، امنیت را در ایام نوروز در سطح این استان تامین می کنند، اظهار داشت: تمهیدات ویژه ای در ایام نوروز متناسب با تعطیلات در سطح استان اندیشیده شده است.

وی افزود: بیش از ۵ هزار نیرو در کل ایام تعطیلات به کارگیری شده که در هر شیفت بیش از ۳ هزار نیرو فعالیت دارند تا بتوان امنیت مطلوب، نظم قابل قبول و ترافیکی روان را در سطح استان برقرار کرد.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: شهرستان پلدختر در معبر ورود کاروان راهیان نور و از طرفی محل اتصال استان های جنوب به شمال کشور است و کالاهای ترانزیتی و مسافران زیادی در این محور تردد می کنند و یکی از شهرستان های مهم از نظر امنیتی است.

سردار قنبری با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ ایستگاه پلیس در سطح استان در این ایام در تفرجگاه ها و محل های تردد اسکان مسافران نوروزی دایر هستند، تصریح کرد: در چند روز گذشته در سطح استان در حوزه های جرائم و تصادفات کاهش داشته ایم و امیدواریم تا پایان تعطیلات نوروزی بتوان با تلاش شبانه روزی پلیس امنیت مطلوب و قابل قبولی به مردم و هموطنان هدیه کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که مسافران و میهمانان نوروزی در این ایام استان را با خیال راحت و با خاطره ای خوش ترک و به محل زندگی خود به سلامت باز گردند.