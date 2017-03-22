تیلرسون: به خاطر همسرم این سمت را پذیرفتم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا به نشریه ایندیپندنت ژورنال ریویو گفته که وی خواهان قبول کردن پست فعلی خود نبوده و تنها بنا به خواست همسرش آن را پذیرفته است!

وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با «مک پایک» از نشریه مذکور گفت: من نمی خواستم این سمت را قبول کنم. من به دنبال این شغل نبودم.

وی در این مصاحبه با بیان اینکه همسرش از وی خواسته تا به خاطر وی این پست را بپذیرد، گفت زمانی که دونالد ترامپ از وی خواست تا این پست را بپذیرد، وی آخرین ماه از کار خود به عنوان مدیر عامل «اکسون موبیل» را سپری می کرد و قصد بازنشسته شدن داشته تا اینکه همسرش از وی می خواهد تا این سمت را قبول کند.