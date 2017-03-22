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۲ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۰۴

حیدر العبادی: امپراطوری داعش در عراق رو به زوال است

حیدر العبادی: امپراطوری داعش در عراق رو به زوال است

نخست وزیر عراق در سخنانی تاکید کرد که داعش مراحل پایانی خود را در عراق سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه در کنفرانس ائتلاف ضد داعش تاکید کرد که «امپراطوری داعش در عراق رو به زوال است».

حیدر العبادی با اعلام این مطلب گفت: عراقی ها در نبرد علیه داعش متحد هستند. ما در مرحله ریشه کنی داعش قرار داریم.

وی افزود: ما درگیر جنگی سخت هستیم که بسیار هزینه در بر دارد و علیرغم دشواری ها توانستیم ثبات را به مناطق زیادی از عراق بازگردانیم. 70 درصد از اهالی فلوجه و الرمادی پس از طرد داعش به دیار خود بازگشته اند.

حیدر العبادی گفت: دموکراسی در عراق به خواست شهروندان تا زمانی که به قانون پایبند باشند احترام می گذارد.

کد مطلب 3937462

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